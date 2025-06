video suggerito

Mediaset vuole Scanzi ma l'accordo non si trova, l'ostacolo è Silvia Toffanin Berlusconi vuole assolutamente Andrea Scanzi che dice no al talk show e rilancia con un format di interviste, ma Silvia Toffanin difende il suo monopolio. Mediaset bloccata tra le ambizioni del giornalista e l'impero della compagna del patron.

Dove eravamo rimasti? Al corteggiamento serrato di Pier Silvio Berlusconi nei confronti di Andrea Scanzi per un talk show in prima serata su Mediaset, precisamente a Rete 4, per esaudire il sogno del patron di avere un conduttore "de sinistra" e raddoppiare l'offerta che guarda in quella direzione, dopo Bianca Berlinguer. La smentita di rito del giornalista del Fatto Quotidiano – come si dice? Una smentita è una notizia data per la seconda volta – non ha fatto altro che ingolosire Pier Silvio convinto di avere in Scanzi l'uomo giusto per intercettare un pubblico diverso, più vicino alle posizioni progressiste.

Nessuno vorrebbe essere nei panni della direzione Informazione e Intrattenimento

Tra i corridoi di Cologno Monzese c'è tantissima incertezza in queste ore, al punto che nessuno vorrebbe essere al posto della direzione Informazione né di quella Intrattenimento, cambiata di recente. Non si sa ancora nulla sui nuovi volti per Pomeriggio Cinque che prenderanno il posto di Myrta Merlino (il nome caldissimo è quello di Gianluigi Nuzzi, che è ben consapevole della bagarre alle sue spalle) e tantomeno niente è all'orizzonte per l'access prime time di Rete 4, con Del Debbio costretto ad allungarsi altre due settimane prima delle meritate vacanze estive e di un probabile addio definitivo a quella fascia.

Il no di Scanzi al talk show e la controproposta delle interviste

Servono soluzioni rapide ed efficaci, Scanzi è una di queste. Ma il giornalista ha le idee chiare: non si sente tagliato per un talk show tradizionale come quello proposto da Pier Silvio Berlusconi. L'ad ha in mente un modello à la Luca Sommi, che sta facendo bene sia sul Nove che come opinionista proprio nei programmi di Del Debbio. Risposta di Scanzi: no, grazie. Magari un format di interviste.

Il monopolio Toffanin contro le ambizioni di Scanzi

Ed ecco il punto focale della vicenda. Silvia Toffanin ha costruito negli anni un vero e proprio impero delle interviste televisive. Verissimo è diventato il salotto buono di Mediaset, quello dove personaggi dello spettacolo, della politica e della cronaca si raccontano senza filtri. Un monopolio che la conduttrice non sembra disposta a condividere, nemmeno di fronte alle ambizioni legittime del suo compagno di vita e nemmeno di fronte al nome prestigioso di Scanzi. Non si tratta di mera gelosia professionale, ma della tutela di un asset strategico per Mediaset.

Come si esce dallo stallo alla messicana

È stallo alla messicana. Se Pier Silvio Berlusconi vuole davvero portare Andrea Scanzi nel suo gruppo, dovrà necessariamente alzare l'offerta. La palla passerà comunque alla direzione Informazione e Intrattenimento, in via congiunta, per trovare una formula creativa che possa soddisfare le esigenze di tutti. In caso contrario, il casting per individuare il volto "di sinistra" destinato a condurre un talk show in aggiunta a quello di Bianca Berlinguer diventa più aperto che mai. Una situazione che potrebbe aprire scenari inaspettati e portare a nomi nuovi per la storia del Biscione. Ma il tempo stringe.