Andrea Scanzi: "Io al posto di Del Debbio a Rete4? Sarei un deficiente. Direi sì a un programma di interviste" Andrea Scanzi commenta l'indiscrezione di un sondaggio di Mediaset sul suo nome per un programma in prima serata su Rete4 dal prossimo anno: "La conduzione di un talk show? Mai, non ne sono capace".

A cura di Andrea Parrella

A poche ore di distanza dall'indiscrezione che lo vorrebbe oggetto di un sondaggio di Mediaset per sostituire Paolo Del Debbio a Rete 4, Andrea Scanzi commenta l'indiscrezione di Fanpage all'interno del suo spazio su Youtube. Il giornalista ha menzionato le voci legate alla possibilità che dal prossimo anno potrebbe rimpiazzare lo spazio attualmente occupato da Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio, a seguito di apparenti malumori generati ai piani alti di Cologno Monzese dall'ennesima uscita scomposta di Del Debbio, che pochi giorni fa ha attaccato in diretta Luca Bottura e Massimo Giannini, mandandoli a quel paese senza mezzi termini.

Scanzi: "Io alla conduzione di un talk show? Mai"

Scanzi ha introdotto così il tema, smentendo sostanzialmente le voci sul suo conto: "Ho letto che sarei l'erede di Del Debbio su Rete4. Premesso che, fosse vero anche al 5%, il primo a saperlo dovrei essere io e non ho nemmeno mezza voce, vorrei dire che io ringrazio Mediaset e Rete4 per avermi dato fiducia e per averne data a Bianca Berlinguer. Sono nei miei confronti totalmente rispettosi e liberi". Scanzi prosegue dando per scontato che un sondaggio di Mediaset sul suo conto sarebbe legato alla conduzione di un talk show:

"Se a Mediaset ci hanno pensato anche solo due secondi li ringrzio perché mi ritengono in grado di condurre un programma Tv. Al tempo stesso non ho ricevuto proposte e se accadesse non accetterei per due motivi. il primo è che non sono un conduttore di talk show. Non so farlo, come invece sanno fare in tanti, ma io no. Non voglio farlo e non mi interessa".

L'ipotesi avvicendamento con Del Debbio

Ma il giornalista non smentisce in toto l'ipotesi di uno scenario alternativo: "Se fossi cercato per una conduzione televisiva, ipotizzerei concretamente questo scenario solo se mi arrivasse una proposta bella legata a un programma tipo Che Tempo che fa, Le invasioni barbariche o Blitz, cioè un programma in cui io intervisto grandi del cinema, la musica, la letteratura. Il conduttore di talk show neanche morto". E aggiunge un'altra motivazione per la quale non contemplerebbe mai di sostituire Del Debbio: "Il secondo motivo per cui non accetterei mai una proposta che non mi è arrivata è che chiunque andasse al posto di Del Debbio il prossimo anno, verrebbe disintegrato in fatto di ascolti. Perché Del Debbio è ua star a Rete4, perfetto per quella rete. È l'emblema di un certo moto di fare Rete4, non puoi sostituirlo, chiunque andasse al posto suo, che secondo me l'anno prossimo ci sarà, verrebbe distrutto. Se volessi sostituire Del Debbio al giovedì sera sarei un deficiente".