Mediaset non avrebbe gradito il ‘vaffa’ di Del Debbio a Bottura e Giannini, lui pronto a mettersi in discussione

Si muovono strani venti nei corridoi di Cologno Monzese. Dopo le vicende delle ultime ore, si direbbe che Mediaset si prepara a un vero e proprio colpo di teatro, ma dell'assurdo. Dopo la puntata del 27 marzo di Dritto e Rovescio, quella nella quale Paolo Del Debbio ha mandato il suo ‘vaffa' all'indirizzo di Luca Bottura e Massimo Giannini per aver utilizzato la parola "retequattrismo" in senso deteriore, ai piani alti del Biscione si sarebbero risentiti dell'ennesimo atteggiamento sopra le righe del professore (a inizio stagione, ci fu la bestemmia).

Nell'ultimo biennio, del resto, si è scritto e detto di tutto sulla linea editoriale dell'azienda e sui suoi protagonisti. Più o meno da quando l'ad Pier Silvio Berlusconi ha deciso di "berlinguerizzare" il palinsesto. A due anni di distanza, però, quella che doveva essere una sorta di "Bianca Berlinguer pigliatutto" non si è avverata, e gli ascolti dicono ancora che il pubblico vuole i nomi di sempre: Nicola Porro, Mario Giordano e proprio lui, Paolo Del Debbio.

Le voci su Andrea Scanzi e quelle su Giuseppe Brindisi

Nonostante questo scenario, a Mediaset sono sicuri di poter accelerare per quello che sarebbe il più confuso rebranding della storia televisiva italiana. Dopo Bianca Berlinguer, voci clamorose dipingono la possibilità di un programma per Andrea Scanzi. Scanzi con un programma suo a Mediaset. Lasciatemi ripetere: Scanzi. Con. Un. Programma. Suo. A. Mediaset. L'azienda fondata da Silvio Berlusconi che insegue i conduttori con il pedigree di sinistra. È come se McDonald's assumesse chef vegani per riposizionarsi sul mercato. Qualcuno in azienda lo sa e anche per questo che suggerisce piuttosto il nome di Giuseppe Brindisi, che con Zona Bianca sta dimostrando di essere una buona soluzione senza troppi stravolgimenti. Insomma: un Brindisi scongiura Scanzi.

Del Debbio pronto a un passo indietro: ma a chi conviene?

Il paradosso è che "berlinguerizzare" i palinsesti non è la soluzione. Si bacchetta Del Debbio per aver mandato a quel paese Bottura e Giannini. Quindi qual è la linea? Vogliamo essere di sinistra o di destra? Provocatori o politically correct? A quanto pare, nemmeno i vertici lo sanno. La verità è che Mediaset sta attraversando una crisi d'identità senza precedenti. Non sa più cosa vuole essere, a chi vuole parlare, quale pubblico vuole conquistare. Lo dimostrano anche nella gestione dell'intrattenimento (vedi alla voce Grande Fratello). E così procede per tentativi random, sperando che qualcosa funzioni. Intanto Del Debbio, uno che gli ascolti li fa davvero, sarebbe pronto a fare un passo indietro lasciando l'impegno del daily (o del settimanale). Chapeau per lui che ha capito che in questa confusione è meglio chiamarsi fuori. Ma Mediaset non può permetterselo perché, tra tutti, è uno che ancora porta acqua al mulino.

