Quarto Grado va in onda anche di giovedì: Nuzzi intervista il fratello di Chiara Poggi e risponde alla sfida con Infante

Quarto Grado raddoppia e occupa anche il giovedì di Mediaset, con un’intervista esclusiva al fratello di Chiara Poggi. Due settimane fa, il raddoppio fu ad opera di Milo Infante. Ma sul raddoppio c’entra il mal di pancia di Paolo Del Debbio.

Il caso Garlasco non smette di colonizzare il palinsesto della televisione generalista. Dal 4 giugno, Quarto Grado non sarà più soltanto un appuntamento del venerdì: Gianluigi Nuzzi porterà il suo programma anche al giovedì, raddoppiando la presenza settimanale e portando nel raddoppio un ospite di peso. Marco Poggi, fratello di Chiara, parlerà per la prima volta in televisione nella puntata di venerdì 5 giugno.

Il retroscena che ha dato l'avvio al raddoppio: il mal di pancia di Del Debbio

Dietro il raddoppio c'è una sequenza di eventi che è figlia di dinamiche interne a Mediaset. Il giovedì era destinato alla versione estiva di Dritto e Rovescio, da affidare a Francesco Vecchi, che già conduce la striscia dell'access prime time con 4 di sera. Quando Paolo Del Debbio ha appreso che un suo titolo sarebbe passato nelle mani di Vecchi, secondo quanto ricostruito da Massimo Falcioni su Today, la reazione non sarebbe stata di quelle morbide. La soluzione trovata dall'azienda ha avuto una logica precisa: coprire il giovedì con Quarto Grado, sfruttando il momento di massima attenzione mediatica sul caso di Garlasco.

Nuzzi replica a Infante, ma con due settimane di ritardo

Tra Nuzzi e Infante, intanto, è una sfida dichiarata. Due settimane fa era stato proprio Milo Infante a fare la prima mossa, portando Ore 14 Sera, trasmissione nata come appuntamento del giovedì, anche al venerdì, invadendo il territorio tradizionale di Nuzzi. Adesso Quarto Grado occupa il giovedì di Infante. La circolarità è evidente: i due programmi si inseguono sul calendario, ciascuno a caccia dello stesso pubblico e dello stesso caso.

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Il caso Garlasco, con la riapertura del dibattito giudiziario, ha innescato una corsa alla copertura che non accenna a rallentare. Ogni novità diventa pretesto per un nuovo speciale, ogni volto connesso alla vicenda vale un'intervista. Marco Poggi, che non aveva mai parlato in tv, rappresenta esattamente il tipo di esclusiva capace di spostare l'ago degli ascolti. Vedremo quali saranno i risultati.