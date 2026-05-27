Mattino Cinque finisce, arriva Dario Maltese con Morning News: “Racconterò Garlasco senza sensazionalismi”

Cambia il palinsesto di Canale5. Venerdì 29 maggio giunge al termine Mattino Cinque. Da lunedì 1 giugno, al posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi arriva Dario Maltese con Morning News.

Dario Maltese alla conduzione di Morning News dall’1 giugno

Anche questa edizione di Mattino Cinque sta ormai volgendo al termine. Federica Panicucci e Francesco Vecchi saluteranno il pubblico di Canale5 venerdì 29 maggio. A prendere il loro posto nella stessa fascia oraria sarà il giornalista Dario Maltese che per il terzo anno consecutivo condurrà Morning News e terrà compagnia agli spettatori per tutta l'estate.

L'ultima puntata di Mattino Cinque andrà in onda venerdì 29 maggio, dall'1 giugno al via Morning News. L'appuntamento è su Canale5 dalle ore 08:45 alle ore 10:50. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, il giornalista Dario Maltese ha confidato di essere ormai abituato a lavorare d'estate. Per poter staccare, si concede una breve vacanza invernale. Inoltre, nei weekend liberi, la scelta è tra tre mete: "O prendo l'aereo per Palermo e vado in Sicilia dalla mia famiglia, o torno a casa mia a Roma, o parto per Napoli perché mi piacciono molto le isole del suo golfo. Ma la domenica pomeriggio sono già al lavoro a Milano per la puntata di lunedì".

Dario Maltese giornalista e conduttore di Morning News

Morning News si occuperà del delitto di Garlasco e, dunque, dell'omicidio di Chiara Poggi. Dario Maltese ha dichiarato di nutrire un profondo rispetto nei confronti delle famiglie coinvolte in casi simili e che soffrono per la scomparsa di una persona cara: "Sono casi in cui un intero equilibrio famigliare viene rotto, si crea uno scompenso secondo me devastante, e quella è una cosa che mi colpisce molto. Racconterò tutto senza omettere nulla, ma sempre con sensibilità e senza cercare sensazionalismo. Restano temi dai quali non si può prescindere". Per il resto, si ripromette di parlare di tutte le notizie che saranno ritenute interessanti dal pubblico. Come sempre, Morning News sarà un contenitore variegato: "Dominerà l'attualità, ma parleremo anche di economia, di politica, di temi sociali, cercheremo di offrire un servizio ai telespettatori e di fare loro compagnia".