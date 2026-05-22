Francesco Vecchi nell’access prime time di Rete4: condurrà 4 di Sera News
Vacanze brevissime per Francesco Vecchi, giornalista e volto di Mattino Cinque accanto a Federica Panicucci. Il volto del mattino televisivo di Canale5, a partire da giugno, condurrà 4 di Sera News, la versione estiva del programma di attualità guidato da Paolo Del Debbio, in onda nell’access prime time di Rete4.
Dagospia anticipa che Vecchi resterà alla conduzione di Mattino Cinque fino a venerdì 29 maggio, data in cui il programma si fermerà per la consueta pausa estiva. Successivamente, lo slot mattutino dell’ammiraglia Mediaset passerà nelle mani di Dario Maltese, che condurrà Morning News a partire dal 1° giugno. Proprio questo cambio consentirà al giornalista di approdare al timone della trasmissione di attualità e approfondimento dell’access prime time di Rete 4.
Per Vecchi si tratta di un impegno televisivo importante: una fascia prestigiosa che gli permetterà di misurarsi con una tipologia di programma grazie alla quale ha già ottenuto ottimi ascolti su Canale 5. Nel fine settimana, invece, 4 di Sera dovrebbe restare affidato a Francesca Barra e Roberto Poletti, già al timone dell’edizione estiva del programma lo scorso anno.
Per il momento, Vecchi non ha ancora commentato il futuro avvicendamento con Del Debbio, ma il passaggio alla guida del programma conferma la stima di Mediaset nei confronti del giornalista e, probabilmente, la volontà di aprire per lui nuovi spiragli professionali, consentendogli di esplorare fasce diverse in vista di un possibile rafforzamento della sua presenza sulle reti del gruppo. Resta confermata, ovviamente, la sua presenza a Mattino Cinque, trasmissione che dovrebbe riprendere a settembre con la stessa squadra alla conduzione. Una squadra che continua a registrare ottimi risultati nella sua fascia nonostante l'agguerrita concorrenza di Rai1.