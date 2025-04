video suggerito

“Sei fuori di testa”, “Tu sei un cretino”: rissa tv tra Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti Il giornalista del Fatto Quotidiano e il direttore del Giornale sono arrivati ai ferri corti: “Sono vent’anni che dici sciocchezze”, dice il giornalista del Fatto e il direttore del Giornale risponde: “Ti hanno fatto un culo così quelli della tua redazione”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Volano parole grosse a È sempre Cartabianca. Protagonisti Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti. Il giornalista del Fatto Quotidiano e il direttore del Giornale sono arrivati ai ferri corti in un dibattito sull'atteggiamento di Giorgia Meloni nei confronti di Ursula von der Leyen: "Siamo fuori di testa, ci rendiamo conto dove la von der Leyen vuole andare?". Alle parole di Scanzi, risponde Sallusti: "Ma come ti permetti? Non sei a teatro!". Da qui la discussione degenera rapidamente. Non era mai successo un momento simile nel salotto più moderato di Mediaset.

Il botta e risposta tra Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti

"Smettila Sallusti. Esci dalle redazioni, esci dalle televisioni, e ti permetti di dare lezioni. Tu sei fuori di testa," attacca Scanzi. "Sei un cretino," ribatte Sallusti. A questo punto è un crescendo: "Detto da te è un complimento," risponde Scanzi, che rincara: "Sei un incompetente storico. Sono vent'anni che dici sciocchezze". In studio, Bianca Berlinguer non riesce a fermarli: "La stanno prendendo con filosofia", è la reazione.

"Ti hanno fatto un culo così"

Alessandro Sallusti fa riferimento alle parole di Scanzi da Cattelan sui "titolisti" e prosegue: "Chiedilo ai tuoi colleghi che hai insultato mentre tu vai nei salotti e nei teatri. Ti hanno fatto un culo così, giustamente." A questo punto, Sallusti mima il gesto verso Scanzi, provocando l'ulteriore reazione di quest'ultimo: "Ma che sono questi gesti, Alessandro?". Sallusti chiude con tono sarcastico: "Le sostanze fanno male. Vai a fare in culo".

È stato un momento surreale ma anche inusuale a È sempre Cartabianca. È raro, infatti, che nel salotto di Bianca Berlinguer si finisca per degenerare in questo modo. Arriva in un momento storico nel quale salgono le quotazioni in Mediaset proprio di Andrea Scanzi, come raccontato nel nostro retroscena: c'è chi a Cologno Monzese spinge per dargli un programma.