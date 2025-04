video suggerito

Alessandro Sallusti cade durante lo speciale sul Papa: "Hai denunciato una cosa troppo forte" Imprevisto durante lo speciale di Rete 4 dedicato alla morte di Papa Francesco. Durante il dibattito cede la sedia di Alessandro Sallusti, che cade a terra. Chiosa con una battuta il conduttore Gianluigi Nuzzi.

A cura di Andrea Parrella

La Tv in diretta è il teatro dell'imprevisto e ieri ad Alessandro Sallusti è capitato il più impensabile. Il giornalista, ospite dello speciale di Rete 4 dedicato alla morte di Papa Francesco, si è ritrovato improvvisamente a terra, interrotto da un cedimento della poltrona su cui sedeva proprio mentre stava parlando.

Sallusti, ospite del programma condotto da Gianluigi Nuzzi in onda in prima serata su Rete 4 lunedì 22 aprile, stava analizzando il pontificato di Bergoglio e stava evidenziando che "il mondo si è infiammato". Nel corso della spiegazione, la sedia di Sallusti si è rotta da sola e l'ospite è stato inquadrato mentre usciva dall'inquadratura cadendo.

L'ironia di Gianluigi Nuzzi

Un momento che è stato inevitabilmente immortalato e finito nei minuti successivi sui social, ma in realtà Sallusti è riuscito ad evitare in extremis la caduta, dimostrando grande prontezza di riflessi e rassicurando tutti mentre il conduttore si avvicinava per assisterlo: "Tutto a posto", ha detto il giornalista prima di proseguire con la sua argomentazione su Bergoglio rimanendo in piedi: "I grandi della terra non lo hanno ascoltato". A quel punto lo stesso Nuzzi ha provato a stemperare il momento con una battuta: "Forse hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta", ha detto sorridendo.

I palinsesti Tv cambiano per la morte del Papa

Quello di Rete 4 non è stato il solo speciale televisivo dedicato alla scomparsa di Bergoglio in prima serata. Su Rai1 Bruno Vespa ha proposta uno speciale di Porta a Porta (molto criticato per la presenza di soli uomini in studio), su Canale 5 è andato in onda il film dedicato alla vita del pontefice argentino appena scomparso e anche Nove ha proposto una raccolta delle interviste di Fabio Fazio al Papa negli ultimi anni, comprese quella andata in onda in Rai nel 2022. La morte del Papa ha alterato tutti i palinsesti della giornata di lunedì, ma avrà effetti anche sulla programmazione delle ore successive, visto che diversi programmi si fermeranno per il lutto, da Belve a The Couple.