Salta la prima puntata di Belve, l'annuncio di Francesca Fagnani: "Ci vediamo prestissimo" La prima puntata della nuova stagione di Belve, prevista per martedì 22 aprile, salta a causa della scomparsa di Papa Francesco. Ad annunciarlo è Francesca Fagnani sul suo account X.

A cura di Ilaria Costabile

La prima puntata della nuova stagione di Belve, prevista per martedì 22 aprile su Rai2, non andrà in onda a seguito della scomparsa di Papa Francesco. Ad annunciarlo è stata Francesca Fagnani, pubblicando un post sui social e rassicurando i telespettatori sul fatto che sarà riprogrammata molto presto.

L'annuncio di Francesca Fagnani

Un cambio di programmazione dovuto alla scomparsa del pontefice, per il quale nei prossimi giorni sono previsti ulteriori modifiche nell'ordinaria scaletta dei palinsesti della tv pubblica. Come accenna anche la giornalista, il luttuoso evento ha richiesto una certa attenzione da parte delle varie reti Rai, per cui Fagnani dal suo account X scrive: "Cari amici, come è giusto che sia la prima puntata di Belve prevista per domani slitterà. Ci vediamo prestissimo". Una comunicazione che lascia intendere, però, che il noto programma di interviste sarà riprogrammato quanto prima.

Gli ospiti della prima puntata di Belve

Il nuovo ciclo di interviste era particolarmente atteso dai fan della trasmissione che, infatti, erano pronti a fare il conto alla rovescia per poter riascoltare le iconiche domande che Francesca Fagnani porge indistintamente ai suoi ospiti, appoggiati sui volutamente scomodi sgabelli posizionati al centro dello studio di Rai2. Tra gli ospiti della prima puntata il campione olimpico Marcel Jacobs, come documentato anche dalla giornalista che sul suo account Instagram aveva pubblicato negli scorsi giorni alcuni scatti dell'intervista con l'atleta. Dal promo diffuso già ad inizio mese sui social e in tv sulla seconda rete Rai, era chiaro che tra gli ospiti della prima puntata ci fosse anche Sabrina Impacciatore, attrice amatissima dal pubblico italiano, ma negli ultimi anni anche internazionale, viste le numerose produzioni americane alle quali ha preso parte.