Serena Brancale è nel cast di Belve, cosa farà la cantautrice nel programma di Francesca Fagnani

La nuova stagione di Belve sta per arrivare su Rai2 e, come accaduto nelle edizioni precedenti, oltre alle interviste di Francesca Fagnani, ci sarà spazio anche per intermezzi di altro tipo, tra comici e musicali. Ed è infatti sul versante della musica che la giornalista ha voluto puntare, chiamando in trasmissione una artista che dopo l'exploit sanremese è ricercatissima, si tratta di Serena Brancale.

Serena Brancale ospite fissa di Belve

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, infatti, la cantautrice pugliese sarà protagonista di un intermezzo musicale, del tutto inedito. Francesca Fagnani, infatti, l'ha voluta come presenza fissa all'interno del programma e non resta che aspettare le prossime prime serata per scoprire come si riempierà lo spazio a lei dedicato. La sua Anema e Core, cantata a Sanremo, è diventata anche il nuovo tormentone di Affari Tuoi a cui viene dedicato il momento danzante, d'altra parte il balletto è anche uno dei più replicati sui social, dove la cantante non si tira indietro nel fare tutorial che spieghino i movimenti del ritornello.

La cantante pugliese sarà nel nuovo show di Amadeus

Non si tratta, però, dell'unica avventura televisiva per l'artista che, infatti, dopo la partecipazione a Belve su Rai2, a maggio sarà protagonista di uno show in onda su un'altra emittente. Si tratta di Like a Star, il nuovo programma condotto da Amadeus sul Nove e in prima serata, in cui è stata scelta tra i membri della giuria. Si tratta di un nuovo tentativo da parte del conduttore di ravvivare il prime time del canale di Warner Bros Discovery, con una trasmissione in cui persone comuni si trasformeranno in alcune delle più grandi icone musicali degli ultimi tempi, esibendosi con i brani più noti degli artisti in questione. L'obiettivo è vincere il montepremi finale di 50mila euro.