video suggerito

Amadeus torna sul Nove dopo l’esperienza al Serale di Amici 24, a maggio sarà giudice di Like a Star Amadeus torna in prima serata sul Nove: dopo l’impegno come giudice del Serale di Amici 2024 su Canale 5, da maggio sarà uno dei giudici fissi del format Like A Star. L’obbiettivo dei concorrenti è vincere il montepremi finale di 50mila euro. Con lui in giuria Serena Brancale, Elio e Rosa Chemical. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus torna in prima serata sul Nove. Dopo l'impegno come giudice del Serale di Amici 2024, in onda su Canale 5, il conduttore è pronto a dedicarsi a un altro impegno televisivo. Da maggio sarà uno dei giudici fissi del format Like A Star, in cui persone comuni si trasformeranno in alcune delle più grandi icone musicali degli ultimi tempi. L'obbiettivo è vincere il montepremi finale di 50mila euro. Ecco come funziona il programma e chi saranno i giudici.

Amadeus torna sul Nove come giudice di Like a Star

Dopo l'esperienza come giudice nel Serale di Amici, accanto a Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, Amadeus è pronto a tornare sul Nove, la rete in cui il pubblico lo ha ritrovato negli ultimi mesi dopo l'addio alla Rai. Il conduttore questa volta sarà giudice del programma Like a Star, in onda in prima serata dal prossimo maggio (la finale di Amici è prevista per metà maggio). Con lui tre artisti d'eccezione, creativi e fuori dagli schemi, che insieme formano un gruppo del tutto inedito: Serena Brancale (reduce dal successo del Festival di Sanremo 2025 con Anema e Core), Rosa Chemical ed Elio, frontman della band Elio e le storie tese. "I sei team, composti da tre persone, si sfideranno ed esibiranno davanti al pubblico e davanti ai nostri giudici. L’esperienza, l’ironia e la genialità di Elio, la voce, l’energia e l’esplosività di Serena Brancale e la simpatia, freschezza e l’irriverenza di Rosa Chemical”, ha spiegato Amadeus.

Come funziona Like a Star, lo show in onda a maggio sul Nove

Il programma andrà in onda da maggio, in prima serata sul Nove, per un totale di 8 puntate. Sedici concorrenti, persone comuni e non appartenenti al mondo dello spettacolo, dovranno portare sul palco un artista che amano da sempre, omaggiandolo non soltanto attraverso la voce, ma anche con il look e le movenze, grazie a un team di esperti che curerà la loro trasformazione. Saranno poi giudicati dal pubblico in studio e dai 4 giudici. Solo uno di loro, alla fine, riuscirà a conquistare il montepremi in palio di 50mila euro. “Il loro talento non è solo quello di saper cantare. ma quello di interpretare il loro idolo. Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, “come una stella”. Non sono imitatori, la loro immagine, senza maschere, omaggerà il loro idolo", ha spiegato Amadeus.