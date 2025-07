video suggerito

Il ritorno in Rai di Amadeus dopo l’addio per andare al Nove: “Fiorello starebbe facendo da pontiere” Stando a quanto riporta L’Espresso, esiste una reale possibilità che Amadeus torni in Rai dopo la stagione difficile al Nove. All’operazione starebbe partecipando attivamente Fiorello, che già nei mesi scorsi aveva detto: “Lì non sta bene”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorello e Amadeus (LaPresse)

Una scorciatoia per far tornare Amadeus in Rai? A quanto pare il progetto di un rientro a solo un anno dal passaggio a Nove non sarebbe fantatelevisione. È quanto sostiene L'Espresso, che in un articolo parla della possibilità che il conduttore possa "tornare a casa" a solo un anno dalla fragorosa uscita dal servizio pubblico e che ad adoperarsi per questo progetto ci sia l'amico Fiorello.

L'indiscrezione sul possibile ritorno in Rai di Amadeus

Sul settimanale si legge che "L’ex conduttore di radio deejay ha voglia di grande pubblico. Tra i pontieri di un possibile ritorno in Rai, ci sarebbe Rosario Fiorello che, nella sua ultima creatura radiofonica, ha più volte fatto simpatici riferimenti sulla permanenza dello storico amico al Nove". Il riferimento è alle numerose allusioni di Fiorello alle sorti dell'amico e collega nel programma radiofonico La Pennicanza, andato in onda nelle ultime settimane della scorsa stagione televisiva in formato sperimentale e che potrebbe tornare all'inizio della prossima. In una puntata in particolare, Fiorello aveva detto dell'amico: "Non sta bene al Nove".

La prima stagione di Amadeus sul Nove

Insomma, la prima stagione di Amadeus al Nove non ha dato i risultati sperati. La scommessa del conduttore, artefice di cinque Sanremo di enorme successo, era stata quella di puntare sulla rete Warner Bros. Discovery per puntare all'idea di sperimentare nuovi programmi. Ma la sensazione generale che il passaggio di Amadeus al Nove potesse rappresentare un altro terremoto televisivo per la Rai dopo Fazio, è stata disattesa dai risultati. Prima il flop di Chissà Chi è, poi l'esperimento de La Corrida senza troppi fuochi d'artificio e ancora Like a Star e The Cage. Titoli che non sono riusciti a fare breccia nel pubblico, non al punto da stimolare una migrazione verso il Nove.

Non sorprendono, quindi, le voci di un ritorno in Rai, anche se non ci sono conferme dal servizio pubblico, né dall'entourage del conduttore. L'operazione avrebbe una sua complessità, comunicativa e contrattuale. La sensazione è che, se anche dovesse andare in porto, non accadrebbe nel corso di questa stagione.