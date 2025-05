video suggerito

Fiorello spinge per il ritorno di Amadeus in Rai: “Non sta bene al Nove. Rifare Sanremo? Dopo De Martino” Nel corso di una diretta Instagram con Amadeus, Gianni Morandi e Biggio, Fiorello ha parlato del ritorno del conduttore in Rai, descrivendo anche uno scenario futuro su un possibile ritorno a Sanremo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

271 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si sa che scherzando si dice la verità e se c'è un personaggio che ha applicato spesso questa regola al mondo dello spettacolo, quello è Fiorello. Lo showman, che è ripartito in queste settimane con un progetto radiofonico, è tornato a fare il mattatore anche sui social, dopo una lunga pausa di un anno dopo la fine di Viva Rai2. Ogni sera, su Instagram, Fiorello sta portando in diretta amici vari e ieri c'erano Amadeus e Gianni Morandi, oltre a Biggio.

Fiorello e il ritorno in Rai di Amadeus

Manco a dirlo, si è parlato dell'ipotesi di un ritorno in Rai di Amadeus, fortemente caldeggiato proprio da Fiorello, soprattutto a fronte dei risultati che il conduttore sta registrando sul Nove, con gli ascolti in affanno anche per il nuovo Like a Star. “Siamo in 6500”, ha detto Fiorello durante la diretta, e Amadeus ci ha scherzato su: “Non ero più abituato a questi numeri, chiamami ogni sera”. Quindi Fiorello è passato alle sue abituali manovre di moral suasion: "Io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando. ‘Caso mai Amadeus…'. Mi hanno detto ‘Per Amadeus le porte sono sempre aperte'". Biggio ha aggiunto: "Ma Amadeus sta bene al Nove" e Fiorello ha risposto secco: "No, non sta bene a Nove".

L'ipotesi Sanremo: il pronostico di Fiorello

Quindi Fiorello ha aggiunto: "Quando finisce, finirà un giorno, non devi andare da un'altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai". A quel punto Amadeus ha risposto col sorriso: "Magari non mi prende né l'uno né l'altro". Ma Fiorello lo ha rassicurato: "Io so come funziona. Coletta ti ama, è proprio innamorato di te". Il conduttore, quindi, ha iniziato a fantasticare scenari futuri, includendo anche Biggio e Morandi: "Pensa un giorno, tra 10 anni, noi 4 a Sanremo". Fiorello non lo ha escluso: "Adesso Sanremo è così: Conti il prossimo anno, poi De Martino almeno due anni. Appuntamento a dopo De Martino". Gianni Morandi ci ha messo del suo: "Dovete dirmi chi spinge la mia carrozzina".