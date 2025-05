Stefano De Martino e Marcello Sacchetta come Amadeus e Fiorello a Sanremo: “Quando lo condurrò ti porterò con me”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Una promessa è una promessa e Marcello Sacchetta, nuovo conduttore del podcast “In camerino”, ha preso per buona quella dell’amico Stefano De Martino, nuovo volto Rai con un’opzione da contratto che lo avvicina alla possibilità di condurre il Festival di Sanremo tra qualche anno. “Ti ricordi quella promessa che fece Amadeus a Fiorello? Quando erano piccoli, guardavano e il Festival e Amadeus promise che lo avrebbe portato con sé quando, in futuro avrebbe condotto Sanremo”. Un chiaro invito che il conduttore di Affari Tuoi ha raccolto, promettendo: “Quando sarò a Sanremo, ti porterò con me”.

Gli esordi ad Amici di Marcello Sacchetta e Stefano De Martino

Quella tra Stefano e Marcella è un’amicizia di lunga data. I due si incontrarono dietro le quinte di Amici, all’epoca in cui entrambi lavoravano da professionisti del talent show condotto da Maria De Filippi. Poi Stefano pensò d inseguire il sogno di fare televisione e decise di accettare l’invito dell’Isola dei famosi che gli propose il ruolo da inviato in una delle edizioni condotte da Alessia Marcuzzi. “Amici è stata la palestra più grande per la tv. Per me fare il daytime è stato come fare la radio. Fintanto che stavamo ad Amici, eravamo protetti da quel programma che era un grande brand, da Maria che ci ha sempre protetti”, ha ricordato l’ex ballerino, per poi tornar tal momento in cui decise di lanciarsi nel ruolo di inviato, “Fu difficile. Accettai proprio per provare a farcela con le mie forze. C’era il sogno di essere indipendenti, di provare a fare il conduttore a tutti gli effetti. Quello fu un piccolo step”. Passaggio che gli ha portato fortuna, permettendogli di farsi notare. Di lì a qualche anno sarebbe arrivata la conduzione di Stasera tutto è possibile e, successivamente, di Affari Tuoi, format di punta di Rai1.

Il proposito di lasciare la tv

Ma la parentesi che sta vivendo da grande protagonista del piccolo schermo potrebbe non essere il punto di arrivo sognato da De Martino che confida di custodire il progetto di lasciare la televisione: “Ogni tanto ci penso ancora a mollare tutto. Un po’ perché ego sempre l’idea della precarietà di questo mestiere. Se mi immagino in futuro, penso di fare altre cose, mi dà un po’ d’aria questo pensiero. La televisione fa parte del mio presente e del prossimo futuro, ma non si può mai sapere”. E in un futuro senza tv, gli piacerebbe dedicarsi a ciò che accade dietro le quinte: “Il mio piano B sarebbe lavorare nella parte produttiva degli spettacoli. Quando faccio teatro mi piace tantissimo, perché ritrovo un po’ la dimensione del danzatore. Proverei a mettere a frutto l’esperienza nel teatro, mi piacerebbe prodotte spettacoli per altri”.