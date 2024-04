Marcello Sacchetta sull’amicizia con Stefano De Martino: “Ho smesso di chiamarlo, non risponde mai”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Marcello Sacchetta risponde alle curiosità dei suoi followers su Instagram e tra le varie domande una riguarda la sua amicizia con Stefano De Martino. Da tempo ormai i due non si vedono più insieme: sono stati a lungo colleghi nella scuola di Amici di Maria de Filippi, oltre che cari amici uniti da un profondo legame, come dimostravano le foto sui social. Stando a quanto rivelato dal coreografo, però, qualcosa sarebbe cambiato: avrebbe provato a telefonare il suo ex collega più volte, ma "lui non mi risponde". "Vediamo se siamo ancora amici", le parole in una story.

La risposta di Marcello Sacchetta sull'amicizia con Stefano De Martino

Alla domanda di un utente che chiedeva "Sei ancora amico con Stefano De Martino?", Marcello Sacchetta ha rivelato: "Io lo chiamo, ma lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici, vi aggiornerò".

L'ultima foto insieme al conduttore di Stasera tutto è possibile risale al febbraio 2022, quando Marcello Sacchetta fu ospite proprio del suo programma. Da allora, anche la nuova vita da papà e le esperienze lavorative differenti, potrebbero averli divisi. Nessuna replica, al momento, è arrivata dal diretto interessato.

I nuovi progetti di Marcello Sacchetta: "Lavoro a format in tv"

Intanto, Marcello Sacchetta, dopo l'esperienza con Mare Fuori il Musical, si sta preparando ad una nuova avventura televisiva. "Sto lavorando ad un format televisivo a cui credo molto. Speriamo che ci credano anche le reti. Non è facile farsi strada da soli, ma sono abituato" ha confessato a un follower che gli ha chiesto novità sul suo futuro lavorativo. Oggi è sereno al fianco della sua Giulia Pauselli e del loro bebè, Romeo. Non hanno in programma, per ora, di allargare la famiglia: "Romeo vale per tre in questa fase" ha confessato.