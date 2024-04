“Tolgo dei tatuaggi”, Stefano De Martino cancella i segni del passato e forse anche di Belen

video suggerito

Il bacio appassionato tra un marinaio e una pin-up all'interno di un cuore e la scritta "Io e te". Era questo il tatuaggio che Belen portava sul braccio sinistro, una dedica d'amore per Stefano De Martino. Dopo la fine della loro storia, però, la showgirl aveva deciso di ricorrere al laser per rimuoverlo. Poco dopo, anche De Martino si era sottoposto allo stesso trattamento. Ora, dopo la fine definitiva della loro relazione, sembrerebbe che il conduttore stia procedendo alla cancellazione di altri tatuaggi, molto probabilmente gli ultimi segni sulla pelle che lo legano a Belen.

"È tutto a posto. Sto solo togliendo dei tatuaggi"

Stefano De Martino ha condiviso un video su Instagram in cui si sottopone a un trattamento per la rimozione dei tattoo. Nel filmato il conduttore si mostra coperto da bende e la dottoressa gli dice "Che fatica, eh", ottenendo come risposta un sonoro sospiro. Nella story seguente, poi, De Martino dice di stare bene, tranquillizzando i suoi followers: "È tutto a posto. Sto solo togliendo dei tatuaggi".

La rimozione dei tatuaggi

Stefano de Martino non dice chiaramente che i tattoo rimossi siano quelli dedicati alla sua ex moglie ma stando alla posizione delle fasciature sembrerebbe che abbia voluto eliminare le due spade incrociate con la sua data di nascita (1989) e quello di un timone con due mani che si stringono. Sulla schiena, invece, pare abbia deciso di cancellare la Virgen De Lijuan, patrona dell'Argentina, Paese natale di Belen. Il tattoo, fatto nel 2014, consisteva in un disegno in bianco e nero e ricopriva completamente la schiena del ballerino. La storia tra lui e la showgirl è sempre stata travagliata e in una recente intervista di Belve, De Martino raccontava: "La rottura. Quale delle tante? Non ci sono rotture felici. Quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre. Ma ci si fa l’abitudine, nel mio caso il callo il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusiva sei sentimenti".