Carlo Conti promuove lo show di Amadeus sul NOVE, la gag con Fiorello: "Tale e quale ad altre serate? Meglio" Rosario Fiorello ha telefonato in diretta Carlo Conti durante La Pennicanza in onda su Radio 2 Radio e gli ha chiesto un promo per Like A Star di Amadeus, in programma per stasera sul NOVE. Il celebre conduttore di Rai 1, divertito, ha accettato.

A cura di Gaia Martino

Durante lo show radiofonico La Pennicanza, in onda su Radio 2 Radio dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30, Rosario Fiorello ha telefonato in diretta Carlo Conti dando vita a un momento cult della puntata di oggi, mercoledì 4 giugno. Lo showman ha chiesto al conduttore, uno dei volti principali di Rai 1, di fare uno spot per Like A Star di Amadeus, in onda stasera sul NOVE: Conti, divertito, ha accettato.

La telefonata di Fiorello a Carlo Conti: "Puoi fare uno spot per Amadeus sul NOVE?"

Tra i momenti cult della puntata de La Pennicanza di oggi, la telefonata in diretta a Carlo Conti. Fiorello, prima di chiamare il collega e volto di Rai 1, ha scherzato con una dichiarazione precedente del conduttore: "Cambiando azienda avrei fatto più soldi, ma sto bene in Rai". "È un vero aziendalista – ha poi commentato ironizzando lo showman – Nessuno lo sa. Pensate che ha tatuato "Roberto" su una spalla e "Sergio" sull’altra". Da lì è partita la chiamata in diretta e Carlo Conti si è mostrato subito disponibile davanti alla domanda di Fiorello che gli ha chiesto di fare uno "spot per il programma di Amadeus sul NOVE". Così ha annunciato: "Stasera sul NOVE, Like a Star con Amadeus. Da non perdere. Una serata tale e quale a tante altre? No, molto meglio!". "Aumentategli lo stipendio, Carlo non ti devono bastare i soldi" ha aggiunto Fiorello, scherzando, dopo aver chiuso la telefonata.

Gli sfottò di Fiorello ad Amadeus per i bassi ascolti sul Nove

Non è la prima volta che Fiorello cita l'impegno di Amadeus sul NOVE. Proprio nella prima puntata di La Pennicanza decise di chiamare il caro amico e collega, in diretta, e con lui scherzò sui bassi ascolti registrati dopo l'addio alla Rai. "65 è quanto facevi di share quando eri in Rai. Lo sai che in Rai ti vogliono bene. Se dovessi avere un ripensamento, sai che le porte sono sempre aperte", scherzò. Amadeus, allora, ironizzò a sua volta: "Mi trovo nel camerino, è un camerino modesto, dal 3% di share".