La Pennicanza si ferma il 6 giugno, Fiorello: "Ma da ottobre potremmo tornare in maniera stabile" Ultima settimana per "Radio2 Radio Show – La Pennicanza", il seguitissimo programma di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Lo show chiude venerdì 6 giugno, ma il mattatore non esclude un ritorno in autunno: "Forse con una serie lunga".

A cura di Stefania Rocco

Ultima settimana di risate per Radio2 Radio Show – La Pennicanza, il programma condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. La chiusura è prevista per venerdì 6 giugno, come annunciato dallo stesso Fiorello con la consueta ironia: “Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci”.Una gag, chiaramente, ma che non nasconde l’enorme successo ottenuto dalla trasmissione. La prima edizione dello show si chiude venerdì ma l’addio — per fortuna — potrebbe non essere definitivo. Anzi: “Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. È possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga, in maniera stabile. Vedremo!”.

L’ultima puntata de La Pennicanza e il “dolore” di Fiore dopo la sconfitta dell’Inter in Champions

Tra i momenti più esilaranti della puntata, con i tradizionali commenti di Fiorello riferiti ai fatti salienti della settimana, quello legato alla sconfitta subita dal’Inter in Champions League. Proprio l’Inter è, infatti, la squadra del cuore del conduttore di fede nerazzurra. “Non ditemi niente, l’ho registrata! Sabato ho visto ‘La gemma della nostra vita’ su Rai1, domenica avevo una cresima, poi mi sono barricato in casa e non ho parlato con nessuno”, aveva fintamente ammonito il conduttore. Ma il tentativo è fallito in diretta, quando un concorrente del gioco “Mi fido del pacco” ha rivelato il 5 a 0 inflitto dal PSG all’Inter. “Quanto ha perso?! Cinque a zero?! Ma io l’ho registrata! Cinque gol uno dietro l’altro? Mi sento male…”, ha reagito Fiorello, tra l’ilarità generale e le canzoni tristi in sottofondo.

La finta telefonata con Simone Inzaghi

La delusione sportiva lascia quindi spazio a una finta telefonata con l’allenatore Simone Inzaghi. “Mi sto autoflagellando sull’eremo di Monte Giove. Quando l’arbitro mi ha ammonito verso la fine della partita, gli ho solo urlato: ‘Non voglio il recupero… sennò ne fanno altri tre!’”, l’improbabile commento dell’allenatore (chiaramente, si trattava solo di un’imitazione). Infine, il premio TvTalk come migliore assente della tv: “Ho ricevuto il premio di TV Talk come miglior assente della Tv”. A consegnarlo Simona Sala, direttrice di Rai Radio2, con allegato il messaggio del direttore Angelo Mellone: “Caro Fiorello, sono felicissimo di consegnarti questo premio per la tua rumorosissima assenza. Ma essere presente alla premiazione sarebbe stato contraddittorio… PS: la prossima volta che dici di voler condurre Domenica In, almeno fammi uno squillo!”. Porte aperte per Fiore in Rai, dunque. Così come potrebbero essere rimasta spalancate per Amadeus che – passato al Nove – potrebbe stare accarezzando il desiderio di tornare sui suoi passi.