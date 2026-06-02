Fiorello sui palinsesti estivi Rai: “Mi hanno tolto Techetechetè, portiamolo su Rai3. Al suo posto ancora L’Eredità”

Fiorello ha commentato i palinsesti estivi Rai con ironia, chiedendosi come mai sia stato rimosso Techetechetè per lasciare spazio a una versione estiva de L’Eredità con Marco Liorni: “Dopo tutto l’inverno anche l’estate? E dall’altra parte ci sarà La Ruota. L’anno scorso La Ruota lo batteva negli ascolti e la Rai si è impanicata”.

Fiorello ha detto la sua sui palinsesti estivi Rai, annunciati a fine maggio. Il noto showman, nella puntata del 2 giugno del suo programma La Pennicanza, ha commentato le scelte dei programmi che andranno in onda nei mesi di giugno, luglio e agosto sulle reti dell'azienda di Viale Mazzini e non solo, dal prolungamento di Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna su Canale 5 a l'Eredità con Marco Liorni.

Ai microfoni de La Pennicanza, Fiorello ha commentato con ironia la decisione della Rai, che ha rimosso Techetechetè dal palinsesto per lasciare spazio a una versione estiva, in partenza dal 20 luglio, del programma condotto da Marco Liorni. Una scelta innovativa che ha tolto la parte commemorativa per sostituirla con un quiz che il pubblico ha già apprezzato nei restanti mesi dell'anno. "Mi hanno levato Techetechetè… al suo posto ci sarà Marco Liorni con L'Eredità… ancora? Dopo tutto l'inverno, anche d'estate? E dall'altra parte ci sarà sempre la ruota…", ha commentato il conduttore.

Fiorello ha sottolineato anche come "dall'altra parte", quindi su Canale 5, continuerà ad andare in onda La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. È recente, infatti, la notizia del prolungamento del programma Mediaset dopo gli ottimi risultati durante l'anno, che hanno tenuto testa ad Affari Tuoi e Stefano De Martino, che invece si prenderà una pausa nei mesi estivi. "Io adoro Marco Liorni e Gerry Scotti, ma mi levi Techetechetè… l'anno scorso la Ruota lo batteva negli ascolti e la Rai si è impanicata, è ovvio. Per me però era un programma che significava solo una cosa: è arrivata l'estate", ha precisato.

Fiorello ha anche fornito una soluzione per non rinunciare al programma, cioè quello di uno spostamento di rete: "Fatelo su Rai3! Così gli appassionati come me e tanti altri sono contenti. Si può chiamare… TecheTecheTrè! Bastano anche solo 30 minuti, ma datecelo".