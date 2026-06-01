Fuori dal coro, Mario Giordano chiude con una frecciata: “L’abbiamo saputo giovedì. Torneremo a settembre, forse”

Mario Giordano chiude Fuori dal coro con una frecciata: “L’abbiamo saputo giovedì che era l’ultima puntata, all’improvviso”. E sul futuro lascia il dubbio: “Ci vediamo a settembre, forse”.

Mario Giordano ha chiuso ieri sera l'ultima puntata stagionale di Fuori dal coro su Retequattro con toni che non sono passati inosservati. Nessun commiato di routine: il conduttore ha salutato il pubblico con qualche frecciatina appena velata verso Mediaset, lasciando anche un punto interrogativo sul futuro del programma.

"L'abbiamo saputo giovedì, all'improvviso"

"È l'ultima puntata di Fuori dal coro per questa stagione", ha esordito Giordano. "L'abbiamo saputo giovedì, all'improvviso. Faremo una pausa lunga. Non daremo fastidio a nessuno con la nostra voce fastidiosa, per un po'."

Il riferimento alla "voce fastidiosa" suona come una dichiarazione d'identità oltre che come autoironia. E la chiosa – "Torneremo a settembre, forse" – ha il peso specifico di un'incognita reale, non di una formula di rito.

Il ringraziamento al pubblico per il passaggio alla domenica

Giordano ha poi rivendicato con orgoglio il risultato della stagione: "Ringrazio voi che ci avete seguito anche di domenica, e non era mica scontato. Lo dico con orgoglio: è stato un successo". Un passaggio che suona anche come risposta implicita a chi aveva scommesso sul calo degli ascolti dopo l'ennesimo spostamento di palinsesto.

Ha quindi ringraziato tutta la squadra ammettendo con ironia: "Mi hanno supportato in queste settimane. Sono fastidioso anche con loro, non è facile". Riservato per ultima una menzione speciale per una donna di nome Laura: "Voi non sapete perché, ma lei sì. E sa anche che questa trasmissione senza di lei non sarebbe quello che è oggi".

Il saluto a settembre "forse"

Mario Giordano ha poi chiuso così come aveva aperto. Con quel "ci vediamo a settembre, forse" per tenere un po' in sospeso il pubblico e lanciare ancora qualche piccolo sassolino nel mucchio. Se ci saranno sorprese lo scopriremo alla presentazione dei prossimi palinsesti Mediaset.