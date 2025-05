Fiorello scherza con Amadeus sugli ascolti di NOVE: “Le porte in Rai sono sempre aperte per te”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Rosario Fiorello è tornato in onda insieme a Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Insieme hanno lanciato il loro nuovo programma, Radio2 Radio Show La Pennicanza, in partenza da domani: il celebre showman ha fatto un'incursione a sorpresa stamattina, mentre erano in onda Ema Stokholma e Luca Barbarossa, e poco dopo, tra scherzi e telefonate ad amici e colleghi, ha annunciato il suo ritorno in radio. Tra le chiamate ricevute anche quella di Amadeus con il quale ha scherzato sugli ascolti deludenti dei suoi programmi sul NOVE.

Il ritorno di Fiorello in Rai: l'annuncio del nuovo show con Biggio

Rosario Fiorello si è presentato a sorpresa nel programma Social Club di Ema Stokholma e Luca Barbarossa per un veloce scambio di battute. "Qualcuno mi ha cercato?" ha dichiarato scherzando, poi, sul suo look ha aggiunto: "Non guardatemi i piedi". Subito dopo è tornato in onda con Fabrizio Biggio con il loro nuovo show, Radio 2 Radio Show La Pennicanza, che partirà domani: "Perché si chiama così? Perché a quest'ora di solito mi faccio una pennica" ha dichiarato lo showman che ha poi scherzato sul ritorno in Rai: "Noi siamo qui perché siamo raccomandati, abbiamo santi in paradiso", le parole prima di far ascoltare un vocale con l'imitazione della premier Giorgia Meloni. Poco dopo è arrivata la telefonata con Amadeus.

La chiamata di Amadeus in diretta

Quando Amadeus ha chiamato in diretta Rosario Fiorello, si è presentato come "geometra Sebastiani". Lo showman ha così risposto: "Buongiorno, menomale che si è presentato così. Sa che lei è il nostro Voldemort, lei è Voldemort della Rai. Provi a dire Amadeus". "Sicuro? Lo dico? Ciuri, sono Amadeus" ha scherzato il conduttore del NOVE poco prima di fare ironica sui bassi ascolti registrati con i suoi programmi. "In questo momento mi trovo nel camerino. È chiaramente un camerino modesto, dal 3% di share", le parole.

Visto il recente compleanno di Rosario Fiorello, Amadeus gli ha ricordato che ha compiuto 65 anni. Allora lo showman, stando alle parole riportate da Cinguetterai, ha risposto: "65 è quanto facevi di share quando eri in Rai. Lo sai che in Rai ti vogliono bene. Se dovessi avere un ripensamento, sai che le porte sono sempre aperte". "Lo so, anche io voglio bene a loro", le parole di Amadeus.