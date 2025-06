Crollano gli ascolti di The Cage, la seconda puntata dello show di Amadeus perde più della metà degli spettatori

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Delude la seconda puntata di The Cage – Prendi e Scappa, il nuovo preserale condotto da Amadeus sul Nove. I dati al debutto avevano fatto ben sperare. La prima puntata, andata in onda domenica 8 giugno, aveva infatti fatto registrare 1.003.000 spettatori con il 5,7% di share. Un dato incoraggiante che, tuttavia, non si è ripetuto. La seconda puntata, andata in onda alle stessa ora lunedì 9 giugno, ha infatti totalizzato meno della metà di quanto realizzato all’esordio: appena 460.000 telespettatori, pari al 2,4% di share. Un crollo che ha cancellato più della metà degli spettatori che si erano sintonizzati sul Nove in occasione del debutto.

Perché i dati di The Cage – Prendi e Scappa si sono dimezzati

Ma quali sono i motivi che hanno prodotto un tale risultato? Considerate le circostanze irripetibili di cui aveva beneficiato la partenza del nuovo show di Amadeus, non è difficile immaginare quanto potrebbe essere accaduto. La prima puntata di The Cage – Prendi e Scappa aveva beneficiato di un traino formidabile: quello offerto dalla finale del Roland Garros di tennis fra Carlos Alcarez e Jannik Sinner, un match che si era protratto per oltre 5 ore e mezza facendo registrare al Nove 3.612.000 telespettatori pari al 27,4% di share. Ma quel traino ha avuto effetto esclusivamente sul debutto del preserale e, chiaramente, non si è potuto ripetere in occasione della seconda puntata. Peraltro, il secondo appuntamento non ha potuto beneficiare nemmeno dell’effetto sorpresa, fisiologicamente connesso solo alle puntate di debutto di ogni nuovo programma tv. Due circostanze che spiegano come mai i dati del format siano pericolosamente crollati. In ogni caso, il dado non è tratto: bisognerà attendere un rodaggio di almeno due settimane del nuovo programma con Amadeus e Giulia Salemi per tirare le somme e stabilire il futuro del format.

Il futuro di Amadeus è ancora legato a Discovery?

Ma considerato quanto accaduto fino a oggi con il passaggio di Amadeus a Discovery, si fa sempre più incerta l’ipotesi che il futuro del conduttore – reduce da una lunga e straordinaria stagione Rai e da un formidabile quinquennio da direttore e conduttore artistico di Sanremo – possa restare quello da volto della rete di Warner Bros Discovery. A lanciare un assist per un eventuale ritorno al servizio pubblico, solo pochi giorni fa, era stato l’amico Fiorello che, scherzando solo in parte, aveva fatto sapere che per Amadeus le porte della Rai resterebbero aperte. Anche la volontà di Maria De Filippi di avere il conduttore nella giuria del serale di Amici ha lasciato intendere una certa simpatia da parte di Mediaset. Bastano tali premesse a immaginare un annuncio a sorpresa in vista della presentazione dei palinsesti delle future stagioni tv delle principali reti italiane?