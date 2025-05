video suggerito

Giulia Salemi al fianco di Amadeus sul Nove per "The Cage – Prendi e Scappa" Sarà Giulia Salemi ad affiancare Amadeus al timone del nuovo format di Discovery, in onda sul Nove, "The Cage – Prendi e Scappa". L'influencer, già volto del Grande Fratello, è stata scelta per essere il volto femminile della trasmissione.

A cura di Stefania Rocco

Sarà Giulia Salemi ad affiancare Amadeus al timone del nuovo programma tv, in onda sul Nove, “The Cage – Prendi e Scappa”. Come anticipato da Giuseppe Candela e confermato da Davide Maggio, l’influencer e conduttrice del podcast “Non lo faccio per moda” è stata scelta dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo – oggi volto di Warner Bros Discovery – quale volto televisivo del programma. Non si tratta della prima esperienza importante per Giulia che era già stata voluta da Alfonso Signorini nel ruolo – poi passato a Rebecca Staffelli – di voce del web al Grande Fratello.

Come funziona “The Cage – Prendi e Scappa”

“The Cage – Prendi e Scappa” è il nuovo format in onda sul Nove pensato affinché Amadeus riempia lo slot dell’access prime time. Andrà in onda a partire dai primi di giugno dal lunedì al venerdì alle 20.30. Il gioco è un adattamento del format israeliano “Raid the Cage”, già esportato in 20 paesi. Si tratta di un gioco per coppie che prevede che uno dei due concorrenti in gara risponda a delle domande nel tentativo di accumulare tempio che sarà utilizzato dall’altro concorrente per entrare fisicamente all’interno di una gabbia e cercare di portare via quanti più oggetti possibili. Ciò che sarà trasportato all’esterno della gabbia costituirà il premio della coppia in gara che dovrà utilizzare astuzia, strategia e velocità per accumulare il premio più alto possibile.

La carriera di Giulia Salemi in tv

Popolarissima soprattutto sui social, negli anni Giulia è riuscita a conquistare un numero notevole di estimatori anche in tv. Merito soprattutto delle possibilità ottenute grazie al Grande Fratello che l’ha catapultata in tv per la prima volta da protagonista e poi da volto della trasmissione. Al momento, Salemi è reduce dalla nascita del piccolo Kian e dal successo del suo podcast dove ha dimostrato di sapere come intervistare con ironia e capacità anche volti molto celebri del mondo dello spettacolo.