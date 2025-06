video suggerito

Ascolti TV domenica 8 giugno: chi ha vinto tra Makari, La notte nel cuore, la finale di Nations League e The cage Ha vinto Rai2 che con la finale di Nations League ha superato la fiction turca La notte nel cuore trasmessa da Canale5 e la replica della serie Makari 3 proposta da Rai1. Sul Nove ottimi ascolti per la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz che ha agevolato l’esordio di The cage, nuovo programma di Amadeus. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Tutti i dati Auditel di domenica 8 giugno. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Gli ascolti della prima serata di ieri, domenica 8 giugno. In onda serie tv, eventi sportivi, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la replica della serie Makari con Claudio Gioè. Su Canale5, la serie La notte nel cuore. Rai2 ha trasmesso la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna. Sul Nove, la finale tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros e poi The cage, nuovo programma di Amadeus. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Vediamo tutti i dati Auditel di domenica 8 giugno.

La sfida degli ascolti TV tra Makari, La notte nel cuore, il Roland Garros 2025 e The cage

Nella prima serata di ieri, domenica 8 giugno, Rai1 ha trasmesso la replica di Makari 3. La serie con Claudio Gioè; Domenico Centamore; Ester Pantano; Antonella Attili e Filippo Luna è stata seguita da 1.574.000 spettatori pari al 10.3% di share. Canale5 ha trasmesso La notte nel cuore. La soap turca con Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar e Burak Tozkoparan ha registrato 1.941.000 spettatori con il 13.8% di share. Su Rai2 in onda la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna, con la vittoria del Portogallo, che è stata seguita da 2.322.000 spettatori pari al 14.8% di share. L'evento si è attestato come il programma più visto della prima serata. Sul Nove, la finale del Roland Garros 2025 che ha visto trionfare Alcaraz su Sinner. L'evento sportivo è durato oltre cinque ore. È stato seguito da 3.612.000 spettatori con il 27.4% di share; con il simulcast di Eurosport il dato è salito a 5.025.000 spettatori con il 38% di share. L'evento ha favorito l'esordio di The Cage, nuovo programma di Amadeus con Giulia Salemi, che ha registrato 1.003.000 spettatori con il 5.7% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha trasmesso Report. Il programma di Sigfrido Ranucci ha interessato 1.731.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia1, Sarabanda Celebrity. Il programma condotto da Enrico Papi ha registrato 863.000 spettatori con il 6.2% di share. Rete4 ha lasciato spazio all'approfondimento di Zona bianca. La trasmissione di Giuseppe Brindisi ha interessato 832.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 in onda il film Il giurato che è stato seguito da 322.000 spettatori con il 2.1% di share. Su Tv8, Prima o poi mi sposo. Il film ha registrato 307.000 spettatori con il 2% di share.

Affari tuoi e Paperissima Sprint: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Carmine dal Molise. Il programma ha registrato 4.025.000 spettatori con il 22.4% di share. Su Canale5 in onda una nuova puntata di Paperissima Sprint che ha interessato 1.788.000 spettatori pari al 9.9% di share.