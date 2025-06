video suggerito

Ad Affari Tuoi Carmine accetta l’offerta del Dottore e fa bene: nel suo pacco c’erano 500 euro Puntata particolarmente movimentata quella di domenica 8 giugno di Affari Tuoi. Carmine dal Molise segue il sogno dei 300mila euro, ma finisce con accettare l’offerta del Dottore, rivelandosi la scelta giusta. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di domenica 8 giugno 2025 di Affari Tuoi è Carmine da Campobasso, camionista di 41 anni che racconta: "Sono diventato camionista perché mi è sempre piaciuto viaggiare, accompagnavo sempre mio padre a lavoro". Ad accompagnarlo c'è la sua compagna Roberta, conosciuta in un bar, che racconta: "Lo chiamano Asso, perché a lui piace molto giocare a carte". I due scoprono anche il numero del pacco pescato, ed è il 17.

Carmine rifiuta il primo cambio del Dottore

La partita inizia con i consueti sei tiri e Carmine chiama il suo amico dall'Abruzzo che ha pescato un pacco da 5 euro, secondo pacco chiamato è il Lazio che porta via i 200mila euro, per il terzo tiro chiama la Puglia che però ha i 100mila euro. È il momento di Roberta, che decide di chiamare l'Umbria con un pacco rosso, da 5mila euro. Gli ultimi due tiri portano Carmine in Toscana dove scova il pacco da zero euro, l'altro tiro è per la Sicilia con 75mila euro. Arriva la chiamata del Dottore che propone a Carmine un cambio, subito rifiutato. E ora gli toccano tre tiri. Il primo diretto al Veneto, porta via 200 euro, Roberta chiama la Sardegna e vanno via 10mila euro, terzo tiro per la Valle d'Aosta e nel pacco ci sono 50 euro.

La prima offerta da 23mila euro non viene accettata

Il dottore richiama e avanza un'offerta da 23mila euro. "È una bellissima offerta, sono tantissimi, credo per tutti lo siano. Ringrazio il dottore per l'offerta, rifiuto e vado avanti". Ora, a Carmine tocca tirare altre tre volte, il primo porta Carmine in Veneto che ha pescato il pacco con un euro. Secondo tiro è per la Calabria con tanto di dedica musicale per il pacchista che, ovviamente, non perde occasione di divertirsi con i suoi compagni d'avventura, nel pacco chiamato c'è la specialità della puntata: la stracciata. Ultimo della tripletta è l'Emilia Romagna, che porta via 30mila euro. Il telefono squilla e il dottore propone un cambio, ma anche stavolta Carmine rifiuta. Ora gli tocca fare un tiro. La regione prescelta è la Lombardia che però ha 50mila euro.

Carmine decide di cambiare il pacco

Nuova chiamata, ma stessa cifra, il Dottore propone 23mila euro. Per cui a Carmine tocca un solo tiro e si dirige verso la Liguria che, però, ha un pacco da 15mila euro. Ci sono, adesso, quattro pacchi blu e due rossi in gioco e il dottore propone ancora un tiro o un cambio pacco, Carmine stavolta accetta, lasciando il suo 17 e prendendo il 20. Il molisano apre il pacco che aveva pescato e dentro c'erano 10 euro. Ora il dottore propone un tiro o un'offerta da 29mila euro: "Oltre i 300mila non c'è più niente" dice Carmine guardando il tabellone in cui vede tre pacchi blu e due rossi, ma non si lascia scoraggiare e fa un'altra mossa, sferrando l'ultimo tiro. Chiama le Marche, che hanno il numero 2, giorno in cui è nato il suo primo figlio, ma nel pacco c'erano 20mila euro.

Carmine accetta l'offerta del Dottore

Il dottore propone le carte e dopo una tocca, Carmine si ritrova con 29mila euro, la stessa offerta di prima. Roberta, quindi, lo guarda, quasi per fargli capire che sia il caso di accettare:

È stata una bellissima esperienza, bellissime persone, è l'unico programma che unisce tutta l'Italia. Dalla prima chiamata è tutto bello, ma chi lo vive è una figata. Non me ne voglio andare a mani vuote, era un'altra partita me la rischiavo. Grazie al dottore, grazie a tutti, accettiamo l'offerta.

È ora il momento di continuare la partita e Carmine chiama l'Emilia Romagna, in cui ‘era Gennarino, nella Campania c'erano 100 euro. Nel pacco che aveva pescato, alla fine, c'erano solo 500 euro.