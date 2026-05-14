Ascolti tv 13 maggio: stravince la Coppa Italia (27.8%), segue Succede anche nelle migliori famiglie (13.6%)

Gli ascolti tv di mercoledì 13 maggio. Su Rai1 è andato in onda il film Succede anche nelle migliori famiglie, mentre su Canale 5 la Coppa Italia con la partita Lazio-Inter. Sospesa nell’access prime time la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Nella serata di mercoledì 13 maggio il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, di informazione, film, serie tv e sport. Su Rai1 è andato in onda il film Succede anche nelle migliori famiglie, su Canale 5 spazio alla Coppa Italia con la partita tra Lazio e Inter. Nell'access prime time, invece, continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel.

La sfida tra Succede anche nelle migliori famiglie e la Coppa Italia

In prima serata, mercoledì 13 maggio, Rai1 ha trasmesso il film di e con Alessandro Siani, Succede anche nelle migliori famiglie, che anche in sala aveva riscosso un certo successo da parte del pubblico e, infatti, arriva per la prima volta in televisione. Il film conquista 2.482.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5, invece, spazio allo sport con la partita di Coppa Italia che vede scontrarsi Lazio e Inter che, però, stravince con 5.566.000 spettatori e uno share del 27.8%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel della serata

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 sono andati in onda i nuovi episodi di Mare Fuori, la serie diventata un vero e proprio fenomeno televisivo, soprattutto in streaming e infatti in chiaro arriva a 669.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3 il solito appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma giornalistico condotto da Federica Sciarelli segna 1.551.000 spettatori e il 9.7% di share. Spazio all'informazione politica con Realpolitik su Rete4 che arriva a 467.000 spettatori e il 3.7% di share, mentre su Italia1 è andato in onda Il richiamo della foresta che ha registrato 1.133.000 spettatori con il 6.1% di share. Ancora informazione su La7 la replica di Una giornata particolare ottiene 710.000 spettatori e il 4.1%, su Tv8 gli Internazionali d’Italia segnano 384.000 spettatori e l'1.8% di share. Infine, sul Nove la comicità di Enrico Brignano Show che guadagna 674.000 spettatori con il 4% di share.

Affari Tuoi vola senza La Ruota della Fortuna

La sfida nell'access prime time con Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 si è fermata nella giornata di mercoledì 13 maggio per dare spazio alla Coppa Italia. Il game show condotto da Stefano De Martino, quindi, arriva a 5.010.000 spettatori e il 23.3% di share.