Ascolti TV martedì 12 maggio, vince Montalbano (16.9%), dietro GfVip (18.2%) ed Eurovision (10.1%)

Martedì 12 maggio 2026, la prima serata la vince Il Commissario Montalbano su Rai1 con 2.7 milioni di spettatori e il 16.9% di share chiudendo alle 23.37. Grande Fratello Vip su Canale5 chiude all’1.18 e fa il 18.2% di share. Eurovision Song Contest 2026 su Rai2 parte dal 10.1% di share. Ecco tutti i dati Auditel.

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Martedì 12 maggio 2026, la prima serata ha visto sfidarsi Il Commissario Montalbano su Rai1, Grande Fratello Vip su Canale5 e Eurovision Song Contest 2026 su Rai2. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di martedì 12 maggio 2026.

La sfida degli ascolti TV tra Il Commissario Montalbano, Eurovision e Grande Fratello Vip

In prima serata, Rai1 ha proposto Il Commissario Montalbano con l'episodio Il gioco delle tre carte: Girolamo Cascio, noto costruttore edile di Vigata, viene trovato morto sul ciglio di una strada e Montalbano non crede alla tesi dell'incidente. La fiction è stata seguita da 2.762.000 spettatori pari al 16.9% di share.

Su Canale5 appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi con Cesare Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Il programma si è fermato a 2.052.000 spettatori con il 18.2% di share.

Rai1 vince la serata perché chiude alle 23.37, ecco spiegato perché c'è un maggior numero di teste nette ma una concentrazione di share più bassa rispetto al Grande Fratello Vip che però cominicia dodici minuti dopo Montalbano e chiude addirittura all'1.18.

Rai2 ha trasmesso Eurovision Song Contest 2026, il festival musicale internazionale organizzato dall'EBU giunto alla sua 70esima edizione. Il programma ha interessato 1.856.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Martedì 12 maggio 2026, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.560.000 spettatori con il 22.3% di share.

Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.517.000 spettatori pari al 22.1% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai3 ha trasmesso Indovina chi viene a cena, il programma di inchieste condotto da Sabrina Giannini dedicato ai temi ambientali, al rapporto tra uomo e animali e ai modelli alimentari sostenibili. La trasmissione ha interessato 874.000 spettatori pari al 4.8% di share. Italia1 ha trasmesso Le Iene presentano – Inside, che ha interessato 780.000 spettatori con il 6.7% di share.

Su Rete4 spazio all'approfondimento di È sempre cartabianca, il talk di attualità e politica condotto da Bianca Berlinguer, che ha registrato 657.000 spettatori con il 5.4% di share. Tv8 ha proposto Italia's Got Talent 2026, il talent show con Alessandro Cattelan alla conduzione e la giuria composta da Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano, che è stato seguito da 244.000 spettatori con il 2% di share.

Sul Nove in onda Michael Jackson: anatomia di una caduta, il documentario che analizza il celebre processo in cui la star era accusata di abusi su minori, che è stato seguito da 246.000 spettatori con il 1.5% di share. Su La7, Di Martedì, l'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris. Il programma ha interessato 1.386.000 spettatori con il 9.2% di share.