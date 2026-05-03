“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi”, i Prelemi intervengono per smentire: le foto con il figlio Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono intervenuti su Instagram per smentire le voci di crisi, circolate sui social e sul web negli ultimi tempi. Nessuna difficoltà nel rapporto dei Prelemi che, al contrario, si mostrano insieme al figlio Kian.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi. È questa l'indiscrezione che sta circolando sui social e sul web negli ultimi giorni, lanciata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. I Prelemi starebbero attraversando un momento di difficoltà e sarebbero sempre più lontani. La realtà però è un'altra e a smentire i gossip ci hanno pensato i diretti interessati.

Secondo le recenti voci, Salemi e Pretelli non starebbero vivendo un periodo sereno nel loro rapporto dopo la nascita del piccolo Kian. "Lo dicono da tempo sul web e purtroppo ho avuto questa conferma", aveva spiegato il direttore di Novella 2000. La fonte dell'indiscrezione sarebbero in realtà diverse persone vicine alla coppia, che hanno riferito di alcune "dinamiche intrecciate", senza entrare nei dettagli.

Non è la prima volta che Salemi e Pretelli intervengono per commentare le voci sulla loro relazione, smentendo di essere in crisi. E anche questa volta, l'influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto al parco insieme al compagno e al piccolo Kian, dimostrando che tra loro non c'è alcuna difficoltà. Anche lo stesso Pretelli aveva ironizzato sulle indiscrezioni, condividendo sui social un video riguardante le "voci di corridoio" e dicendo: "Io queste voci però non le sento". E anche tra le sue storie, ha mostrato la compagna e il figlio durante un pomeriggio a Milano.