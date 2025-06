Amadeus slitta per la finale Sinner-Alcaraz, ecco quando parte The Cage

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

La partenza di The Cage – Prendi e scappa, il nuovo format di Amadeus, costretta a slittare a causa della finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz. La partenza del programma era prevista per le 20.30 di domenica 8 giugno, ma slitterà in attesa della conclusione della partita che vede opposti il tennista italiano e quello spagnolo.

Quando parte il nuodo show di Amadeus

A confermarlo a Fanpage è proprio Discovery, precisando che la trasmissione partirà solo al termine del match la cui durata sta andando ben oltre il previsto. La finale del Roland Garros è iniziato intorno alle 15 e pareva potersi concludere in un tempo relativamente breve, dopo che Jannik Sinner si era aggiudicato i primi due set e si era avvicinato alla vittoria, prima di sprecare tre match point che hanno consentito ad Alcaraz di andare a portare il match al quinto set.

La partita, valida per la finale del Roland Garros, è stata trasmessa da Nove in chiaro su decisione di Discovery presa nella giornata di sabato. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, è la seconda volta che il gruppo Discovery decide di proporre in chiaro una finale Slam.

Come funziona “The Cage – Prendi e Scappa”

“The Cage – Prendi e Scappa” è il nuovo format in onda sul Nove pensato affinché Amadeus riempia lo slot dell’access prime time. Andrà in onda a partire dai primi di giugno dal lunedì al venerdì alle 20.30. Il gioco è un adattamento del format israeliano “Raid the Cage”, già esportato in 20 paesi. Si tratta di un gioco per coppie che prevede che uno dei due concorrenti in gara risponda a delle domande nel tentativo di accumulare tempio che sarà utilizzato dall’altro concorrente per entrare fisicamente all’interno di una gabbia e cercare di portare via quanti più oggetti possibili. Ciò che sarà trasportato all’esterno della gabbia costituirà il premio della coppia in gara che dovrà utilizzare astuzia, strategia e velocità per accumulare il premio più alto possibile.