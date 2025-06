video suggerito

Affari Tuoi non va in onda stasera: perché e quando è prevista la nuova puntata su Rai1 Affari Tuoi non va in onda stasera, venerdì 6 giugno 2025. Il game show di Stefano De Martino lascia spazio alla partita Norvegia-Italia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Ecco quando tornerà regolarmente in onda.

A cura di Gaia Martino

Questa sera, venerdì 6 giugno, Affari Tuoi non andrà in onda. Salta il consueto appuntamento nell'access prime time di Rai 1 con il game show di Stefano De Martino stasera: il programma lascia spazio a Norvegia-Italia, la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il programma che vede i "pacchisti" provenienti da tutte le Regioni italiane protagonisti tornerà ad intrattenere il pubblico sabato 7 giugno.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera

Stefano De Martino non va in onda stasera con il consueto appuntamento con Affari Tuoi, perché alle 20.45 c'è il fischio d'inizio, sul campo dell'Ullevaal Stadion, a Oslo, della partita di calcio Norvegia-Italia che vedrà gli azzurri di mister Spalletti giocarsi il primo posto del Girone. Il match andrà in onda in chiaro, e gratuitamente, in diretta su Rai 1 dalle ore 20.30. Per questo motivo è stato necessario lo stop di Affari Tuoi di Stefano De Martino che tornerà regolarmente in onda da domani.

Quando torna in onda il game show di Stefano De Martino

La nuova puntata di Affari Tuoi andrà in onda regolarmente sabato 7 giugno 2025, dopo il Tg1 delle 20, e quindi dalle 20.35 su Rai 1. Uno tra i venti concorrenti in rappresentanza delle Regioni italiane sarà protagonista di una nuova partita durante la quale proverà a vincere la somma più alta del tabellone affrontando le insidie del Dottore. Il game show si conferma il programma più visto della fascia oraria e Stefano De Martino, recentemente, ospite del Festival della Tv ha commentato tale successo sostenendo che la chiave della trasmissione è la "situazione di normalità" che si vive in studio. "La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata proprio con questo contadino molisano. Se voi mi chiedete cos'è Affari Tuoi è questo, una persona che parte da casa, che fa un lavoro normale, che viene lì, gioca con la figlia, che si diverte, che riesce ad andare a casa anche con una grossa cifra e prima di andar via saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar e gli dice "ci vediamo domenica", le parole.

