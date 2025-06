video suggerito

Norvegia-Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Questa sera alle 20:45 si gioca Norvegia-Italia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Tutte lee scelte di Spalletti per fermare Solbakken. Diretta TV e streaming in chiaro sui canali Rai.

A cura di Alessio Pediglieri

Norvegia-Italia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico, si gioca questa sera alle 20:45 a Oslo. Diretta in chiaro e gratuita su Rai1 un TV e su RaiPlay per la visione in streaming.

L'Italia affronta l'ostacolo Haaland: è l'attaccante del City il pericolo numero uno nella trasferta con cui si apre il ciclo che dovrà portare gli Azzurri a qualificarsi per i prossimi Mondiali. Due edizioni perse, esclusi malamente dalle rassegne iridate, è inaccettabile pensare di fallire anche questo obiettivo. Il problema però è caratterizzato proprio dalla Norvegia, inserita nel Girone I e che contenderà all'Italia il primo posto in classifica, l'unico che acconsente l'accesso diretto alla fase finale mondiale. Il secondo posto, infatti, spalancherà le porte ai playoff con cui l'Italia ha oramai un pessimo rapporto, da evitare ad ogni costo.

Partita: Norvegia-Italia

Quando: venerdì 6 giugno 2025

Orario: 20:45

Dove: Ullevaal Stadion (Oslo)

Diretta TV: Rai 1

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: qualificazione Mondiali 2026

Dove vedere Norvegia-Italia in diretta TV, l'orario

Tra Norvegia e Italia è già tempo di sfida decisiva: ci si fioca una fetta sul primo posto nel Girone con le due Nazionali che sono indiscusse protagoniste del Gruppo I. La partita, come sempre quando giocano gli Azzurri, si vedrà in chiaro e gratuitamente per tutti su Rai, sul Digitale Terrestre (canali 500 e 501). Cronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Daniele Adani. Fischio di inizio fissato per le 20:45

Dove vedere Norvegia-Italia in streaming: la diretta in chiaro

Anche online si potrà assistere alla sfida tra Norvegia e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: una gara che sa di scontro diretto per il 1° posto e che si potrà seguire in diretta streaming sulla piattaforma Rai, TaiPlay sia da pc o da tablet e dispositivi mobili, senza costi aggiuntivi.

Norvegia-Italia, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

In Casa Italia Luciano Spalletti sta lavorando soprattutto sulla difesa dove mancano alcuni elementi e deve scegliere i titolati dal 1′. Da arginare c'è la prepotenza atletica e fisica di Haaland, bomber dal gol facile. Si è infortunato anche il milanista Gabbia, costringendo il ct ad una convocazione in extremis di Rugani. In attacco resta aperto il ballottaggio Kean-Retegui con il viola favorito davanti a Raspadori che dovrà agire di seconda punta.

Nelle file norvegesi tutti gli occhi puntati sono ovviamente per Haaland, ma il 4-4-2 di Solbakken nelle prime uscite ha già dimostrato una solidità importante. A centrocampo ci sarà Odegaard dell'Arsenal, in avanti anche Sorloth.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct. Solbakken

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Gabbia, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti