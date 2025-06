Norvegia-Italia, le probabili formazioni e le scelte di Spalletti: problemi in difesa, ballottaggio Kean-Retegui

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Norvegia-Italia per sognare i Mondiali 2026. Il cammino degli azzurri di Luciano Spalletti inizia dalla prima sfida del Girone I in cui è stata inserita la nostra nazionale e che vedrà un avvicinamento delicatissimo, da non fallire. Gara che inizierà alle 20:45 di domani venerdì 6 giugno.

La volontà è quella di non mettersi addosso più pressione di quanto non ve ne sia già, concentrandosi su una gara alla volta senza pensare all'obiettivo finale. Che non si deve fallire per qualsiasi motivo. Luciano Spalletti inizia il proprio cammino verso i Mondiali 2026 in casa della Norvegia primo tassello da inserire in un puzzle che dovrà essere completato con le partite delle altre dello stesso gruppo di qualificazione, Israele, Estonia e Moldavia. Per la nostra Nazionale un compito tutt'altro che impossibile, ma solo la prima classificata (la seconda andrà ai playoff) accederà direttamente alla fase finale dei Mondiali, con la Norvegia che già gode di due vittorie nelle prime due giornate disputate.

Luciano Spalletti ha deciso di richiamare a sé gran parte dello "zoccolo duro" azzurro per affrontare la sfida di non fallire la qualificazione ai prossimi Mondiali dopo aver "bucato" clamorosamente le ultime due edizioni iridate. C'è grande emergenza in difesa per il cit che non può contare sugli infortunati Buongiorno e Calafiori. Tra gli azzurri manca anche Acerbi dopo il litigioso rifiuto alla convocazione. Una assenza rumorosa che non è mancata di tenere banco nei giorni della vigilia, con il difensore nerazzurro che ha poi replicato a modo suo alla polemica.

Tornando al campo e al calcio giocato, domani sera ad Oslo poteva esserci una possibile occasione da titolare per il milanista Gabbia che però si è infortunato, con la convocazione in extremis di Rugani. A centrocampo assente anche Locatelli, che ha lasciato il ritiro per distorsione alla caviglia mentre sarebbe confermato il granata Ricci. Dubbio Udogie-Dimarco sulla fascia sinistra, con il nerazzurro che dovrebbe partite dalla panchina. In attacco favorito Kean su Retegui dal 1′, mentre alle spalle da seconda punta dovrebbe agire Raspadori in un 5-5-1-1 che dovrà avere la meglio sui norvegesi.

Nelle file scandinave il pericolo numero uno è sempre lui, Erlig Haaland che avrà su di sé tutto il peso dell'attacco scandinavo. Solbakken però potrà puntare anche su un altro bomber, Sorloth. A centrocampo c'è regolarmente Odegaard. Un 4-4-2 oramai consolidato e che ha visto la Norvegia partire col piede giusto verso il traguardo finale.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct. Solbakken

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti