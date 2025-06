video suggerito

Perché Norvegia-Italia è già decisiva per qualificarsi ai Mondiali 2026 e non possiamo sbagliare L'Italia gioca domani con la Norvegia ed è già obbligata a vincere nonostante disputi la prima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Perché? Il motivo è nella classifica del Girone I e nel regolamento.

Domani la Nazionale italiana gioca contro la Norvegia la prima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026, un incontro che può essere già decisivo per gli Azzurri. Com'è possibile una cosa del genere? Gli scandinavi hanno già disputato due incontri nel gruppo battendo in trasferta Moldavia (0-5) e Israele (2-4) e sono a punteggio pieno, forti anche di una differenza reti importante (+7, 9 gol fatti e 2 subiti). Ecco perché in caso di sconfitta per l'Italia di Luciano Spalletti il percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo sarebbe subito tutto in salita, con l'obbligo di vincere sempre e sperare che la Norvegia perda punti per strada così da poterla spodestare dalla vetta della classifica e conquistare la qualificazione diretta evitando i playoff.

Il girone di qualificazione dell'Italia per i Mondiali 2026

L'Italia è finita nel Girone I – quello composto da 5 selezioni – a causa dell'eliminazione subita nel doppio confronto la Germania in Nations League (sconfitta all'andata, pareggio al ritorno). Se le cose fossero andate diversamente, secondo il sorteggio della Uefa, sarebbe stata inserita nel Girone A contro un numero inferiore di avversarie (il che comporta giocare anche meno incontri) e sicuramente più alla portata (Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo). Nel gruppo attuale della Nazionale oltre agli scandinavi, ci sono anche Israele, Estonia e Moldavia. E proprio contro quest'ultima, lunedì 9 giugno, scenderà di nuovo in campo per la seconda gara di qualificazione.

Il calendario dell'Italia nel Gruppo I

1ª giornata: 21-22 marzo 2025 – riposo

2ª giornata: 24-25 marzo 2025 – riposo

3ª giornata: 6 giugno 2025, Norvegia – Italia

4ª giornata: 9 giugno 2025, Italia – Moldavia

5ª giornata: 5 settembre 2025, Italia – Estonia

6ª giornata: 8 settembre 2025, Israele – Italia

7ª giornata: 11 ottobre 2025, Estonia – Italia

8ª giornata: 14 ottobre 2025, Italia – Israele

9ª giornata: 13 novembre 2025, Moldavia – Italia

10ª giornata: 16 novembre 2025, Italia – Norvegia

La classifica dell'Italia nel Gruppo I

Norvegia 6 punti

Estonia 3 punti

Israele 3 punti

Italia 0 punti.

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali 2026 da regolamento

La Uefa ha riservato all'Europa 16 posti per i Mondiali 2026, 12 dei quali saranno occupati dalle nazionali che arrivano prime nei rispettivi gironi. Gli altri quattro, invece, saranno assegnati in base ai playoff. Ecco perché l'Italia deve chiudere in vetta alla classifica del proprio gruppo per qualificarsi direttamente alla prossima edizione della Coppa del Mondo, torneo dal quale manca dal 2014.

Chi arriva secondo, invece, è costretto a disputare gli spareggi a cui prenderanno parte le 12 migliori seconde oltre alle 4 nazionali meglio piazzate nei gruppi di Nations League. I playoff per l'Italia evocano bruttissimi ricordi: nel 2018, con Ventura ct, vennero estromessi dal doppio confronto con la Svezia; nel 2022, con Mancini in panchina e reduci dalla vittoria degli Europei, furono eliminati dalla Macedonia del Nord.