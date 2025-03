Il girone dell’Italia in vista dei Mondiali 2026: quale sarà in base al risultato con la Germania

video suggerito

Il sorteggio dei gironi di qualificazione per i Mondiali 2026 è stato effettuato a dicembre scorso. L'Italia sa già qual è il percorso che deve affrontare per non fallire la partecipazione alla Coppa del Mondo che manca dal 2014: si troverà nel Gruppo A oppure nel Gruppo I, tutto dipende da come finirà la sfida contro la Germania. Ecco perché il ritorno dei quarti di Nations League sarà decisivo per capire in quale girone sarà collocata la Nazionale Azzurra.

In quale girone giocherà l'Italia per qualificarsi ai Mondiali 2026

In caso di vittoria contro i tedeschi, passaggio del turno e accesso alla Final Four, l'Italia sarà inserita nel Girone A da 4 squadre che comprende Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo. È l'opzione migliore e più auspicabile perché, almeno sulla carta, gli avversari sono ampiamente alla portata e perché il numero di partite in programma sarebbe minore. Un particolare, quest'ultimo, fondamentale tenendo conto dei calendari ingolfati e degli impegni già dispendiosi per i calciatori anche a livello di club.

Se le cose contro la Germania vanno male (sconfitta ed eliminazione alla Nations League) l'Italia anrà a colmare la casella attualmente vacante nel Girone I, quello composto da 5 formazioni: Norvegia, Israele, Estonia, Moldova. Qui la maggiore insidia è rappresentata dalla nazionale scandinava che ha in Haaland uno dei calciatori più forti e può contare anche su un buon livello di talenti. Sarà lungo questo percorso più lungo che avverrà il duello a distanza con i norvegesi per chiudere al primo posto e staccare il pass qualificazione per i Mondiali 2026 senza passare per i playoff.

Il calendario dell'Italia a seconda del girone di qualificazione

A seconda del girone in cui sarà collocata l'Italia, cambieranno anche le date in calendario. La Uefa ha già programmato la lista di incontri (qui il link) con indicazione almeno del giorno. Se gli Azzurri entrano nel Gruppo A affrontano la Slovacchia il 4 settembre e il 7 dello stesso mese l'Irlanda del Nord (prima giornata). Il match col Lussemburgo (10 ottobre) chiude l'andata (terza giornata), tre giorni dopo (13 ottobre) va in scena il quarto turno in Irlanda del Nord. Ultimi due incontri a novembre (14 e 17) in Lussemburgo e poi in casa con la Slovacchia.

Il calendario dell'Italia nel Gruppo A

1ª giornata: 4 settembre 2025, Slovacchia – Italia

2ª giornata: 7 settembre 2025, Italia – Irlanda del Nord

3ª giornata: 10 ottobre 2025, Italia – Lussemburgo

4ª giornata: 13 ottobre 2025, Irlanda del Nord – Italia

5ª giornata: 14 novembre 2025, Lussemburgo – Italia

6ª giornata: 17 novembre 2025, Italia – Slovacchia.

Nel Gruppo I la partita contro la Norvegia apre (giugno) e chiude (novembre) il percorso di qualificazione dell'Italia. In mezzo, tra andata e ritorno, ci sono le gare con Moldavia, Israele ed Estonia.

Il calendario dell'Italia nel Gruppo I

1ª giornata: 21-22 marzo 2025 – riposo

2ª giornata: 24-25 marzo 2025 – riposo

3ª giornata: 7 giugno 2025, Norvegia – Italia

4ª giornata: 9 giugno 2025, Italia – Moldavia

5ª giornata: 5 settembre 2025, Italia – Estonia

6ª giornata: 8 settembre 2025, Israele – Italia

7ª giornata: 11 ottobre 2025, Estonia – Italia

8ª giornata: 14 ottobre 2025, Italia – Israele

9ª giornata: 13 novembre 2025, Moldavia – Italia

10ª giornata: 16 novembre 2025, Italia – Norvegia