Sorteggi qualificazioni Mondiali LIVE, i gironi in diretta: l’Italia testa di serie sarà in due gironi diversi

Il regolamento per il sorteggio dei gironi delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 prevede una sfilza di paletti. Quello principale riguarda le squadre che disputeranno i quarti di Nations League che saranno inserite in due raggruppamenti differenti, varrà così anche per l'Italia, sorteggiata in tandem con la Germania.

A causa di ragioni politiche non sono possibili sfide tra Bielorussia e Ucraina, Gibilterra e Spagna, Kosovo e Bosnia e Kosovo e Serbia. Inoltre un massimo di due squadre le cui sede sono identificate come ad alto o medio rischio di condizioni invernali e possono essere inserite in ogni girone: Estonia, Isole Far Oer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia. Islanda e Far Oer per motivi climatici non possono essere nello stesso girone.

Inoltre un massimo di una coppia di squadre identificate con una distanza di viaggio eccessiva rispetto ad altri paesi può essere collocata in ciascun gruppo: Azerbaigian con Islanda, Gibilterra e Portogallo; Islanda con l'Armenia e Cipro; Kazakhstan con Andorra, Inghilterra, Francia, Galles, Gibilterra, Islanda, Malta, Irlanda, Irlanda del Nord, Portogallo, Irlanda, Scozia e Spagna.