Qualificazioni Mondiali 2026, il girone dell’Italia e il calendario delle partite: quando gioca L’Italia è nella prima fascia nel sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali, sorteggio che si terrà venerdì 13 dicembre. L’Italia finirà in un girone da quattro o da cinque squadre, ma in ogni caso non conoscerà subito i nomi delle proprie avversarie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Si effettua oggi il sorteggio dei gironi di Qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Un momento molto atteso. È sempre stato così, ma ora lo è ancora di più considerate le ultime due cocenti mancate qualificazioni. Il sorteggio inizierà alle ore 12. L'Italia è in prima fascia, ma non conoscerà i nomi delle sue avversarie, bisognerà attendere infatti i quarti di Nations League per capire con chi giocherà la squadra di Spalletti.

L'Italia non conoscerà subito i nomi delle sue avversarie

Un po' laborioso sarà il meccanismo dei sorteggi delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. La certezza è una: l'Italia è tra le testa di serie ed eviterà tutte le big canoniche del calcio europeo. Anzi, ce ne sono due di certezze. Perché l'Italia è ai quarti di Nations League e tutte e otto le squadre che li disputeranno non conosceranno già adesso i nomi delle proprie avversarie.

Italia abbinata alla Germania nel sorteggio

Al momento del sorteggio ci saranno delle ‘X' che indicheranno le otto squadre che dopo le sfide di marzo saranno collocate nei rispettivi gironi. Non saranno otto ‘X' a caso naturalmente. L'Italia sarà abbinata alla Germania perché si affronteranno nei quarti di Nations League. Le quattro nazionali che passeranno alla Final Four devono finire obbligatoriamente in un girone da quattro squadre. Quindi l'Italia venerdì non finirà materialmente in alcun girone e dovrà attendere marzo per capire cosa succederà.

Il calendario delle Qualificazioni Mondiali 2026

I gironi da cinque squadre (quelli da G a L) inizieranno il proprio percorso nel mese di marzo e proseguiranno a giugno. Mentre i gironi da quattro squadre (quelli da A a F) avranno solo quattro partite e si disputeranno da settembre a novembre del 2025.

Le date dei gironi da 5 squadre

1ª Giornata: 21-22 marzo 2025

2ª Giornata 224-25 marzo 2025

3ª Giornata 6–7 giugno 2025

4ª Giornata 9-10 giugno 2025

5ª Giornata 4–6 settembre 2025

6ª Giornata 7–9 settembre 2025

7ª Giornata 9-11 ottobre 2025

8ª Giornata 12–14 ottobre 2025

9ª Giornata 13-15 novembre 2025

10ª Giornata 16-18 novembre 2025

Le date dei gironi da 4 squadre

1ª Giornata 4–6 settembre 2025

2ª Giornata 7–9 settembre 2025

3ª Giornata 9-11 ottobre 2025

4ª Giornata 12–14 ottobre 2025

5ª Giornata 13-15 novembre 2025

6ª Giornata 16-18 novembre 2025