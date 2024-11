video suggerito

Italia-Germania ai quarti di Nations League, il tabellone è durissimo: quando si gioca Il 20 e il 23 marzo l'Italia affronterà la Germania di Nagelsmann nei quarti di finale di Nations League. In caso di passaggio in semifinale la Nazionale di Spalletti troverebbe Danimarca o Portogallo.

A cura di Alessio Morra

L'Italia affronterà Germania nei quarti di finale di Nations League. È questo l'esito del sorteggio svolto, questa mattina, a Nyon in Svizzera. Le partite si disputeranno il 20 e il 23 marzo. Chi passerà si qualificherà per la Final Four in programma a giugno, gli altri accoppiamenti sono: Olanda-Spagna, Croazia-Francia e Danimarca-Portogallo. Dovesse passare il turno l'Italia in semifinale troverebbe la vincente di Danimarca-Portogallo.

I quarti della Nations League 2024-2025

Italia-Germania è senz'altro la sfida più affascinante, in campo ci saranno 8 titoli Mondiali e 5 Europei. Croazia-Francia è stata la finale dei Mondiali 2018, mentre Olanda-Spagna è stata la finale di quelli del 2010. Insomma ci sono i tre quarti di nobiltà. Poi c'è Danimarca-Portogallo.

Olanda – Spagna

Croazia – Francia

Danimarca- Portogallo

Italia – Germania

Il tabellone della Nations League: gli accoppiamenti delle semifinali

Le quattro squadre che supereranno i quarti di finale otterranno il pass per la Final Four, che l'Italia ha raggiunto nelle ultime due edizioni. Italia e Germania sono due delle nazioni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero manifestato l'intenzione di candidarsi per ospitarla. L'Italia lo ha già fatto nell'autunno del 2021. Sulla carta si prevedono delle sfide di lusso. In lizza ci sono tutte le tre squadre che hanno già vinto la manifestazione: Portogallo, Francia e Spagna.

Italia/Germania – Danimarca/Portogallo

Olanda/Spagna – Croazia/Francia

Le date di Italia-Germania, quarti di Nations League

Si sapeva che sarebbe capitato un avversario di primissima fascia tra Germania, Portogallo e Spagna. La sorte ha regalato alla Nazionale di Spalletti la Germania. Le gare dei quarti sono state fissate da tempo: si giocheranno giovedì 20 e domenica 23 marzo.