Italia-Germania di Nations League, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming L'Italia di Luciano Spalletti affronterà la Germania nei quarti di finale d'andata di Nations League: quando si gioca, dove vedere la partita e le probabili formazioni.

A cura di Vito Lamorte

Torna in campo l'Italia, che affronterà la Germania nei quarti di finale d’andata di Nations League. Primi impegni del 2025 per la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, che se la vedrà con i tedeschi in una doppia sfida che rappresenta una vera e propria ‘sliding door': questo doppio confronto non deciderà solo le sorti degli Azzurri nel torneo UEFA ma inciderà sul percorso verso il Mondiale del 2026.

In caso di superamento del turno, ovvero accedendo alla Final Four, l'Italia verrebbe inserita nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta contro i tedeschi la selezione di Spalletti se la vedrebbero con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

Spalletti ha convocato 25 calciatori per questo doppio incrocio contro la Germania: prima chiamata per Matteo Ruggeri dell'Atalanta e Cesare Casadei del Torino. Tornano nel gruppo azzurro Matteo Politano del Napoli, convocato per l’ultima volta nel novembre 2023, e Mattia Zaccagni della Lazio, assente dalle gare dello scorso settembre dopo la partecipazione a EURO 2024.

La partita di ritorno si giocherà il prossimo 23 marzo alle 20:45 al Westfalenstadion di Dortmund. La vincente, che passerà in semifinale, affronterà una tra Danimarca e Portogallo il prossimo 4 giugno 2025.

Quando si gioca Italia-Germania, data e orario

Italia-Germania si gioca giovedì 20 marzo 2025 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d'inizio alle ore 20:45.

Italia-Germania, le probabili formazioni della partita di Nations League

Gli Azzurri ripartono dal 3-5-2, con Donnarumma tra i pali e in difesa Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni. A centrocampo Barella, Ricci e Tonali con Politano e Udogie sulle fasce. In attacco Retegui con Raspadori.

TALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Ricci, Udogie; Raspadori; Retegui. Allenatore: Spalletti.

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav. Allenatore: Nagelsmann.

Dove vedere la partita Italia-Germania in tv e streaming sulla Rai

La partita tra Italia e Germania si potrà vedere in diretta tv su Rai Uno e sarà possibile seguire il match anche in streaming su RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet, PC e smart TV.