Mondiali 2026, Italia con Slovacchia o Norvegia nelle qualificazioni: tutti i gironi Qualificazioni Mondiali 2026, sorteggiati i gironi dell’Italia con le possibili avversarie. Tutto dipende da come andranno i quarti di finale di Nations League con la Germania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026 ha tracciato la strada e le possibili avversarie dell'Italia per tornare finalmente in Coppa del Mondo (l'ultima volta è stato a Brasile 2014). Quali sono le avversarie? Al momento sono solo possibili perché tutto dipende da come andranno i quarti di finale di Nations League con la Germania (e la eventuale Final Four). In caso di vittoria contro i tedeschi gli Azzurri entrerebbero nel girone A da 4 con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo; in caso di sconfitta nel girone I da 5 con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

C'è ancora un altro dettaglio direttamente vincolato all'esito del doppio confronto con i tedeschi, fa riferimento al calendario e al programma: se battuta l'Italia inizierà il proprio cammino nelle qualificazioni verosimilmente a giugno 2025 o a settembre dello stesso anno (qualora dovesse arrivare in Final Four per il titolo). Di seguito la composizione dei gruppi:

Gruppo A: Vincente Germania-Italia , Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo Gruppo B : Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo Gruppo C : Perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

: Perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia Gruppo D : Vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaijan

: Vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaijan Gruppo E : Vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

: Vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria Gruppo F : Vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Repubblica d'Irlanda, Armenia

: Vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Repubblica d'Irlanda, Armenia Gruppo G : Perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

: Perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta Gruppo H : Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino

: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino Gruppo I: Perdente Germania-Italia , Norvegia, Israele, Estonia, Moldova

, Norvegia, Israele, Estonia, Moldova Gruppo J : Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein

: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein Gruppo K : Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra Gruppo L: Sconfitta Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Isole Far Oer, Gibilterra

Perché l'Italia non ha ancora la certezza di quali saranno le sue avversarie nel gruppo? Le conoscerà solo a marzo 2025 a causa degli incroci tra le partite di qualificazione e quelle in calendario della Nations League. Le 8 nazionali abbinate che parteciperanno ai quarti di questo trofeo (tra cui Italia-Germania, in programma il 20 e il 23 marzo) saranno inserite in due gironi cosiddetti ‘sospesi': in uno, quello a 4 squadre (tarato anche in base al fatto che a giugno c'è la Final Four) nel quale andrà la vincente; nell'altro, quello da 4 o da 5, capiterà la perdente. Cosa vuol dire? Vincere i quarti e accedere al mini torneo per il titolo di Nations League potrebbe destinare una delle nazionali all'interno di un gruppo più duro per conquistare la qualificazione (e viceversa). Stessa sorte condividono anche Portogallo-Danimarca, Francia-Croazia e Spagna-Olanda.

È dal 2014 che l'Italia non partecipa ai Mondiali, avendo fallito l'accesso nelle edizioni di Russa 2018 e Qatar 2022. L'ultima volta sulla panchina degli Azzurri c'era Cesare Prandelli, che si dimise subito dopo la sconfitta con l'Uruguay e l'eliminazione ai gironi della Coppa in Brasile.