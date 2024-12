video suggerito

Perché l’Italia sarà in due gironi diversi dopo il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026 L’Italia non conoscerà già oggi gli avversari dei gironi delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Essendo ancora in lizza in Nations League la Nazionale di Spalletti verrà sorteggiata in abbinamento con la Germania, e dopo la sfida dei quarti di Nations saprà chi sfiderà e quando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venerdì 13 dicembre a Zurigo verrà effettuato il sorteggio dei gironi delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. L'Italia, che ha mancato le ultime due Coppe del Mondo, è inclusa tra le teste di serie, ma quando sarà terminato il sorteggio in ogni caso non conoscerà i nomi delle avversarie da superare. Le regole del sorteggio sono sì chiare, ma un tantino cervellotiche. L'Italia non finirà in un girone specifico fino a quando non disputerà la partita di Nations League con la Germania. E alla nazionale tedesca sarà abbinata nel sorteggio. Il nome dell'Italia uscirà in due bigliettini: "vincente Italia-Germania" e "perdente Italia-Germania".

Le regole del sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali 2026

Dal 2026 saranno addirittura 48 le nazionali che prenderanno parte ai Mondiali di calcio, quelle europee saranno 16. La Uefa ha scelto di dividere le 54 squadre europee in cinque fasce, è esclusa la Russia dalla competizione. I gironi saranno 12, le vincitrici saranno tutte in automatico ai Mondiali. Altre dodici squadre disputeranno i playoff. Fin qui è tutto molto semplice.

Le cose si complicano però per via della Nations League, che vedrà i quarti di finale a marzo e le Final Four a giugno. Ciò significa che le quattro squadre che passeranno alla Final Four dovranno automaticamente finire in uno dei gironi da quattro squadre. Va da sé che essendo dicembre non si conoscono ancora i nomi delle quattro finaliste della Nations. L'Italia è in corsa in questa competizione e disputerà i quarti con la Germania nel mese di marzo. Per questo motivo dunque non saprà esattamente in quale raggruppamento verrà sorteggiata.

L'Italia sarà abbinata alla Germania nel sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali

Italia e Germania si sfideranno il 20 e il 23 marzo, l'andata si giocherà a Milano. Per questo motivo due delle nazionali storiche saranno abbinate nel sorteggio, così come le altre squadre che giocheranno i quarti di finale (Olanda/Spagna, Croazia/Francia, Danimarca/Portogallo).

Quindi ci sarà nel sorteggio un biglietto in cui sarà scritto vincente Italia/Germania e perdente Italia/Germania. La vincente di Italia-Germania finirà certamente in un girone da quattro, la perdente potrebbe finire tanto in un girone da quattro che in uno da cinque, secondo il calcolo delle probabilità ci sono più chance per questa ipotesi. In ogni caso l'Italia nel primo pomeriggio di venerdì conoscerà i nomi dei due gironi possibili e capirà quante chance avrà di qualificarsi, finalmente, per i Mondiali.