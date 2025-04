video suggerito

Dodò operato di appendicite, il difensore della Fiorentina ci scherza su: "Non è niente" Il brasiliano Dodò è stato operato d'appendicite. L'esterno della Fiorentina è costretto a fermarsi. Salterà almeno tre o quattro partite. Dodò ha rassicurato sulle sue condizioni sui social: "Non preoccupatevi"

A cura di Alessio Morra

Nel momento più caldo della stagione la Fiorentina perde un altro calciatore. Dopo Moise Kean, che si trova ancora a Parigi per motivi personali, si ferma il brasiliano Dodò, che non giocherà contro l'Empoli e che salterà con ogni probabilità anche la semifinale di andata di Conference League con il Betis. Per Dodò il problema è all'appendicite. Il difensore, uno dei migliori di tutto il campionato, ha voluto rasserenare tutti con un messaggio sui social.

Dodò operato di appendicite

La Fiorentina sta inseguendo un posto in Europa e soprattutto la terza finale consecutiva di Conference League. Palladino si trova in un momento importante senza Kean e ora pure privo di Dodò, che è stato ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì in ospedale. La notizia si è diffusa ed ha destato preoccupazione nell'ambiente viola.

È stato lui stesso, con grande ironia, a mettere a tacere le voci e ad annunciare cosa gli è successo: "Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un'appendicite non è niente". Poi ha aggiunto: "L'appendice non ce l'ha fatta, correvo molto e non mi seguiva".

Quante partite salta Dodò con la Fiorentina

Va da sé che contro l'Empoli non ci sarà, nel derby del 27 aprile. Quasi impossibile scenda in campo contro il Betis l'1 maggio e pure contro la Roma domenica 4. Palladino vorrebbe riaverlo a disposizione tra due settimane per la semifinale di ritorno contro gli spagnoli. Dodò, che ha giocato 37 partite in stagione (30 in Serie A), ora dovrà essere sostituito. Il favorito pare Folorunsho, che non è un esterno destro ma è stato già utilizzato in quella posizione in sostituzione del brasiliano da Palladino, che in alternativa potrebbe spostare Comuzzo, difensore centrale dal gran fisico e dall'eccellente passo.