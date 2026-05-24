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Grave incidente per Marios Oikonomou: l’ex Samp e Bologna è in condizioni estremamente critiche

Il 34enne difensore greco Marios Oikonomou sta lottando tra la vita e la morte dopo essere stato operato d’urgenza alla testa in seguito a un grave incidente stradale che ha visto la sua motocicletta scontrarsi violentemente con un’automobile.
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A cura di Paolo Fiorenza
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Marios Oikonomou, 34enne ex difensore greco con un passato in varie squadre italiane e che si è ritirato nel 2024, versa "in condizioni estremamente critiche" e "sta lottando per la vita" – come scrivono i media ellenici – dopo un grave incidente che ha visto la sua motocicletta impattare in pieno un'automobile che stava facendo una sciagurata inversione di marcia.

Il terribile scontro è accaduto venerdì a Giannina, la città natale del calciatore. Oikonomou, che in Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria (48 presenze in Serie A e 32 in Serie B complessive) e ha avuto anche la soddisfazione di indossare per 6 volte la maglia della nazionale greca, ha riportato gravi lesioni alla testa nell'incidente.

Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori e la polizia. Oikonomou è stato trasportato all'Ospedale Universitario di Giannina, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza di craniectomia decompressiva e successivamente ricoverato in terapia intensiva in condizioni molto critiche. Le prime 48 ore sono considerate decisive per le sorti del calciatore, che oggi verrà sottoposto a una risonanza magnetica.

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L'incidente è avvenuto davanti all'ingresso dell'ospedale "Hatzikosta", che non è quello dove Oikonomou è stato trasportato, e poi operato, dopo essere stato stabilizzato sul posto dagli operatori sanitari. Residenti e automobilisti di passaggio parlano di una strada particolarmente pericolosa, dove in passato si sono verificati gravi incidenti stradali, e chiedono interventi per migliorare la sicurezza stradale nella zona.

Un medico che lavora presso l'ospedale prospiciente ha pubblicato un post indignato in merito all'incidente, denunciando proprio la pericolosità della strada: "Qualche giorno fa avevo accennato al pericolo rappresentato dall'ingresso e dall'uscita dei veicoli a Hatzikosta e dintorni. Purtroppo oggi un giovane è stato intubato e rischia di perdere la vita perché qualcuno ha fatto un'inversione a U", ha scritto su Facebook il chirurgo Philippos Siakas.

La polizia greca ha confermato che il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente è un uomo di 63 anni, informando la procura dell'accaduto. L'AEK Atene, dove Oikonomou ha militato per due anni, ha espresso il proprio sostegno all'ex calciatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Un pensiero sicuramente condiviso dai tifosi delle squadre italiane dove Marios ha giocato e che ne ricordano la dedizione e serietà in campo.

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