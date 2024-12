Perché all’Italia serve ancora di più battere la Germania dopo il sorteggio verso i Mondiali 2026

video suggerito

Il sorteggio dei gruppi di qualificazione ai Mondiali 2026 ha designato un doppio percorso per l'Italia che, a seconda di come andranno i quarti di finale di Nations League contro la Germania (tra il 20 e il 23 marzo), potrebbe ritrovarsi nel Girone A composto da quattro nazionali (Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo) oppure nel Girone I costituito da cinque nazionali (Norvegia, Israele, Estonia, Moldova).

Perché conviene battere la Germania e finire nel Gruppo A di qualificazione

A giudicare dagli abbinamenti in tabellone, vittoria o sconfitta fanno la differenza non solo dal punto di vista dell'orgoglio e delle ambizioni sportive (conquistare un trofeo alimenta sempre prestigio e accresce notevolmente il ranking) ma anche della ‘convenienza', tenendo conto degli avversari da incrociare per accedere alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Battere i tedeschi, infatti, riserverebbe agli Azzurri un cammino più morbido contro avversari ampiamente alla portata sulla carta e un dispendio di energie minore, perché minore sarebbe il numero di incontri da giocare (in virtù del Gruppo A da 4 selezioni).

Diversamente, bisognerebbe fare i conti con una delle insidie maggiori: la Norvegia dei talenti e di Haaland, che può sicuramente rappresentare un ostacolo più ostico nella lotta al primo posto che vale la qualificazione diretta, evitando la coda rischiosa dei playoff.

Il ct Spalletti: "Voglio vincere e basta, i calcoli non m'interessano"

Il ct Azzurro, Luciano Spalletti, non fa calcoli utilitaristici. L'unico pensiero che deve essere scolpito nella testa della sua Nazionale è vincere. Null'altro. "È una cosa normale, logica… lo sport, il calcio vuole questo – ha ammesso nell'intervista a Rai Sport -. Nei processi di crescita diventa fondamentale fare delle buone prestazioni e ottenere delle vittorie per sentirsi più forti. Tutto il resto sono calcoli che non si fanno… fanno parte di un modo un po' italiano di ragionare. Invece è con una mentalità vincente che si costruiscono le squadre forti e noi dobbiamo assolutamente consolidare quelle belle cose che abbiamo visto nelle partite precedenti".

Quando l'Italia gioca le qualificazioni a Mondiali: le possibili date in calendario

Il risultato dei quarti di finale di Nations League condiziona anche il programma delle gare e il calendario delle partite che la Nazionale dovrà affrontare: ne giocherà 6 oppure 8 a seconda dell'esito della doppia sfida; inizierà il percorso qualificazione nel girone da 5 nazionali a giugno 2025 (Girone I in caso di sconfitta) oppure a settembre 2025 (Girone A in caso di vittoria) nel gruppo da 4. Di seguito il calendario possibile con indicazione delle date:

Il calendario dell'Italia nel Gruppo A

Il calendario dell'Italia nel Gruppo I

Prima giornata: 21-22 marzo 2025

Seconda giornata: 24-25 marzo 2025

Terza giornata: 6-7 giugno 2025

Quarta giornata: 9-10 giugno 2025

Quinta giornata: 4-6 settembre 2025

Sesta giornata: 7-9 settembre 2025

Settima giornata: 9-11 ottobre 2025

Ottava giornata: 12-14 ottobre 2025

Nona giornata: 13-15 novembre 2025

Decima giornata: 16-18 novembre 2025

Nel caso in cui l'Italia dovesse iniziare le qualificazioni subito (perché eliminata nei quarti di Nations League) giocherebbe le prime partite non prima del mese di giugno, scontando subito il turno di riposo previsto nel Gruppo I da 5 e poi affrontando un lungo filotto di match fino a metà novembre.