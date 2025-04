video suggerito

Quante partite salta Vlahovic dopo l'infortunio: il serbo lascia a Kolo Muani il peso dell'attacco Juve Quando rientra Dusan Vlahovic dopo l'infortunio muscolare contro il Parma. Il peso dell'attacco della Juventus già contro il Monza torna tutto sulle spalle di Kolo Muani.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dusan Vlahovic ha terminato la sfida persa poi dalla Juventus contro il Parma al Tardini dopo soli 45 minuti di gioco. Igor Tudor ha infatti lasciato l'attaccante serbo negli spogliatoi per via di un problema muscolare che non gli ha consentito di rientrare sul rettangolo verde. Una perdita importante per i bianconeri nonostante i numeri in zona gol non proprio esaltanti di Vlahovic che però con Tudor aveva ritrovato quella titolarità persa con Thiago Motta. Lo stop forzato impone ora all'allenatore della Vecchia Signora una scelta in vista dei prossimi impegni.

Vlahovic si è sottoposto ad esami strumentali al JMedical nella giornata di ieri che hanno evidenziato un sovraccarico del retto femorale della coscia destra. L'attaccante dunque salterà il match contro il Monza ed è da valutare per il Bologna che sarà chiaramente la sfida fondamentale per la Juventus per sapere se il prossimo anno prenderà parte o meno alla Champions League. Tudor deve fare a meno anche di Koopmeiners e per questo l'attacco bianconero resta un rebus. Oltre a Kolo Muani possibile l'inserimento di un altro "epurato" di Tudor come Conceicao.

L'infortunio di Vlahovic andrà dunque smaltito in 7-10 giorni e allora ecco che il peso dell'attacco bianconero torna ad essere tutto sulle spalle di Kolo Muani. Il centravanti francese arrivato a peso d'oro in prestito dal PSG torna ad essere fondamentale per le sorti della Juventus che l'aveva preso a gennaio principalmente per andare più lontano possibile in Champions prima della cocente eliminazione. C'è da dire però che Kolo Muani, nonostante la fiducia iniziale incondizionata di Motta dopo il suo arrivo non segna un gol addirittura da metà febbraio.

Kolo Muani diventa ancora una volta centrale nella Juventus.

Come sarà l'attacco della Juventus contro il Monza

Per la prima volta Tudor aveva schierato i due attaccanti a Parma ma anche in questo caso l'esperimento non è andato a buon fine. L'ex PSG – di proprietà ancora dei francesi – in attesa del rientro di Vlahovic avrà il compito di coprire quel vuoto e riprendersi un posto e forse anche una conferma di riscatto dalla Juve già a partire dalla sfida col Monza. Una partita che potrebbe vedere in campo dal primo minuto anche Yildiz dopo gli acciacchi prima del Parma con Conceicao a completare il reparto offensivo e Nico Gonzalez lungo la fascia nuovamente.