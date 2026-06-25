Neymar entra e scoppia in lacrime ai Mondiali: cosa c’è dietro l’emozione dopo Brasile-Scozia

Neymar è tornato a giocare con il Brasile dopo 981 giorni ed è scoppiato in lacrime al termine della partita vinta 3-0 contro la Scozia ai Mondiali 2026. Un’emozione che nasce dal lungo calvario dopo l’infortunio, dai dubbi sulla convocazione e da una Coppa del Mondo che per lui ha il peso dell’ultima grande occasione.

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Il Brasile aveva già fatto il suo lavoro. La partita contro la Scozia era indirizzata, il primo posto nel girone quasi in cassaforte, il 3-0 ormai dentro una serata senza troppe paure. Ma il momento più forte non è arrivato con la doppietta di Vinicius Junior e il gol di Matheus Cunha. È arrivato al 76′, quando Neymar si è alzato dalla panchina ed è entrato in campo. Poi, a fine partita, le lacrime. Non una scena costruita, ma la reazione di un giocatore che per mesi non era stato nemmeno sicuro di arrivarci, a questo Mondiale.

Neymar non giocava con il Brasile da 981 giorni. L'ultima volta era stata prima del lungo stop iniziato con il grave infortunio al ginocchio subito contro l'Uruguay nell'ottobre 2023. Da lì è cominciato un percorso complicato: intervento, riabilitazione, ricadute, il ritorno al Santos, altri problemi fisici e un dubbio diventato sempre più concreto con l'avvicinarsi dei Mondiali 2026. Non se sarebbe stato titolare, ma se sarebbe riuscito proprio a esserci tra i convocati di Carlo Ancelotti.

Perché Neymar ha pianto dopo Brasile-Scozia

Le lacrime dopo Brasile-Scozia non raccontano soltanto un rientro in campo. Raccontano la fatica di un campione che ha visto scivolare via centralità, continuità e certezze. Lo ha spiegato lo stesso Neymar dopo la partita in alcune dichiarazioni riportate da O' Globo: "Mi sono emozionato, sì. Nello spogliatoio ho pianto da solo, perché è stato un sollievo molto grande vivere di nuovo tutto questo". Poi ha aggiunto il senso più profondo di quel momento: indossare ancora la maglia del Brasile, giocare un'altra Coppa del Mondo e provare a vincerla.

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Il suo non è stato un pianto improvviso, ma la conseguenza di un percorso lungo. Quando ha saputo di essere stato convocato, Neymar aveva già raccontato di aver pianto per ore: spiegò che non era stato facile arrivare fino a quel punto e ringraziò chi gli era rimasto vicino durante il recupero. Quelle parole, dopo il ritorno in campo a Miami, hanno trovato un'immagine definitiva.

C'è anche un altro peso che si porta dietro, più antico. Dopo l'eliminazione del Brasile contro la Croazia ai Mondiali 2022, Neymar aveva raccontato di aver vissuto uno dei momenti peggiori della sua carriera, arrivando a pensare di non tornare più in nazionale. Quelle furono lacrime di fine. Quelle viste dopo la Scozia, invece, sono lacrime di ritorno. Il Brasile oggi ha altri riferimenti, con Vinicius Junior ormai al centro della scena offensiva, ma Neymar resta il simbolo di una generazione che non ha ancora chiuso il conto con la Coppa del Mondo.

Il ritorno di Neymar e il Brasile ai sedicesimi

Contro la Scozia, Neymar è entrato nel finale al posto di Matheus Cunha. Non ha avuto bisogno di decidere la partita: il Brasile era già avanti e avviato verso il primo posto del girone. Ma il senso della sua serata non era tecnico. Era emotivo, quasi personale. Il pubblico lo ha accolto con un'ovazione, lui ha provato a rimettersi dentro il ritmo della Seleçao e poi si è lasciato andare.

Nel post partita Neymar ha raccontato anche il momento del fischio finale, quando ha cercato con lo sguardo la sua famiglia: tutti sapevano quanto fosse stato sofferto il percorso per tornare lì. Ha visto suo padre piangere e ha ammesso che, in una situazione così, trattenere le lacrime era quasi impossibile. "La lotta è stata grande per essere qui", ha detto, sintetizzando meglio di qualsiasi altra cosa il motivo di quell'emozione.

Il Brasile intanto avanza ai sedicesimi da primo del girone, con una squadra che sembra sempre più nelle mani di Vinicius ma che adesso ritrova anche Neymar. Non più necessariamente come uomo unico attorno a cui costruire tutto, ma come arma, memoria e voglia di rivalsa. Per lui questo Mondiale ha il sapore dell'ultima grande missione. E forse è proprio per questo che, dopo 981 giorni, pochi minuti in campo sono bastati per farlo scoppiare in lacrime.