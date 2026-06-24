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Scozia-Brasile LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su DAZN: a che ora vedere la partita

La partita dei Mondiali 2026 in diretta da Miami: tutti gli aggiornamenti live e i risultati di Scozia-Brasile, partita del Girone C.

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24 Giugno 2026, 21:00
A cura di Maurizio De Santis
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La Scozia affronta il Brasile nella notte del 25 giugno ed è una sfida da dentro o fuori: la partita si gioca a partire dalle 24 ora italiana all'Hard Rock Stadium di Miami. La classifica del Gruppo C è tale da rendere il match del 3° turno molto delicato per gli anglosassoni che, a quota 3 punti, sono attardati rispetto alla Seleçao e al Marocco (entrambe a 4). Solo con una vittoria gli scozzesi possono essere certi di passare ai sedicesimi. Con un pareggio o una sconfitta tutto sarebbe rimandato alla combinazione dei risultati delle altre sfide per determinare le migliori terze piazzate, anche in base a un ipotetico arrivo a pari punti, e gli accoppiamenti in tabellone. Un pari, invece, può anche bastare ai sudamericani per qualificarsi. Alle 24 si gioca un altro incontro che interessa direttamente alla Scozia e al Brasile: è Marocco-Haiti, sempre a partire dalla mezzanotte.

Le gare non si potranno seguire in chiaro, ma solo su DAZN. Nella notte (a partire dalle 3) sono in palinsesto anche Sudafrica-Corea del Sud, Repubblica Ceca-Messico. Nella giornata di ieri vittorie per Croazia e Colombia.

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Mondiali di calcio 2026
21:50

Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali

L'elenco delle partite dei Mondiali che si giocano il 25 giugno

Gruppo C: ore 24 Marocco – Haiti (Atlanta Stadium)
Gruppo C: ore 24 Scozia – Brasile (Miami Stadium)
Gruppo A: ore 3 Repubblica Ceca – Messico (Mexico City Stadium)
Gruppo A: ore 3 Sudafrica – Corea del Sud (Estadio Monterrey)
Gruppo E: ore 22 Curaçao – Costa d'Avorio (Philadelphia Stadium)
Gruppo E: ore 22 Ecuador – Germania (New York New Jersey Stadium)

A cura di Maurizio De Santis
21:20

I risultati e la classifica della fase a gironi

Di seguito il calendario delle partite con tutti i risultati e le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali.

Giovedì 11 giugno 2026
Gruppo A: ore 21 Messico – Sudafrica 2-0

Venerdì 12 giugno 2026
Gruppo A: ore 4 Corea del Sud – Repubblica Ceca 2-1
Gruppo B: ore 21 Canada – Bosnia-Erzegovina 1-1

Sabato 13 giugno 2026
Gruppo D: ore 3 Stati Uniti – Paraguay 4-1
Gruppo B: ore 21 Qatar – Svizzera 1-1

Domenica 14 giugno 2026
Gruppo C: ore 24 Brasile – Marocco 1-1
Gruppo C: ore 3 Haiti – Scozia 0-1
Gruppo D: ore 6 Australia – Turchia 2-0
Gruppo E: ore 19 Germania – Curaçao 7-1
Gruppo F: ore 22 Olanda – Giappone 2-2

Lunedì 15 giugno 2026
Gruppo E: ore 1 Costa d'Avorio – Ecuador 1-0
Gruppo F: ore 4 Svezia – Tunisia 5-1
Gruppo H: ore 18 Spagna – Capo Verde 0-0
Gruppo G: ore 21 Belgio – Egitto 1-1

Martedì 16 giugno 2026
Gruppo H: ore 24 Arabia Saudita – Uruguay 1-1
Gruppo G: ore 3 Iran – Nuova Zelanda 2-2
Gruppo I: ore 21 Francia – Senegal 3-1

Mercoledì 17 giugno 2026
Gruppo I: ore 24 Iraq – Norvegia 1-4
Gruppo J: ore 3 Argentina – Algeria 3-0
Gruppo J: ore 6 Austria – Giordania 3-1
Gruppo K: ore 19 Portogallo – R. D. del Congo 1-1
Gruppo L: ore 22 Inghilterra – Croazia 4-2

Giovedì 18 giugno 2026
Gruppo L: ore 1 Ghana – Panama 1-0
Gruppo K: ore 4 Uzbekistan – Colombia 1-3
Gruppo A: ore 18 Repubblica Ceca – Sudafrica 1-1
Gruppo B: ore 21 Svizzera – Bosnia-Erzegovina 3-1

Venerdì 19 giugno 2026
Gruppo B: ore 24 Canada – Qatar 6-0
Gruppo A: ore 3 Messico – Corea del Sud 1-0
Gruppo D: ore 21 Stati Uniti – Australia 2-0

Sabato 20 giugno 2026
Gruppo C: ore 24 Scozia – Marocco 0-1
Gruppo C: ore 2.30 Brasile – Haiti 3-0
Gruppo D: ore 5 Turchia – Paraguay 0-1
Gruppo F: ore 19 Olanda – Svezia 5-1
Gruppo E: ore 22 Germania – Costa d'Avorio 2-1

Domenica 21 giugno 2026
Gruppo E: ore 2 Ecuador – Curaçao 0-0
Gruppo F: ore 6 Tunisia – Giappone 0-4
Gruppo H: ore 18 Spagna – Arabia Saudita 4-0
Gruppo G: ore 21 Belgio – Iran 0-0

Lunedì 22 giugno 2026
Gruppo H: ore 24 Uruguay – Capo Verde 2-2
Gruppo G: ore 3 Nuova Zelanda – Egitto 1-3
Gruppo J: ore 19 Argentina – Austria 2-0
Gruppo I: ore 23 Francia – Iraq 3-0

Martedì 23 giugno 2026
Gruppo I: ore 2 Norvegia – Senegal 3-2
Gruppo J: ore 5 Giordania – Algeria 1-2
Gruppo K: ore 19 Portogallo – Uzbekistan 5-0
Gruppo L: ore 22 Inghilterra – Ghana 0-0

Mercoledì 24 giugno 2026
Gruppo L: ore 1 Panama – Croazia 0-1
Gruppo K: ore 4 Colombia – R. D. del Congo 1-0

Girone A
Messico 6 (+3 diff. reti)
Corea del Sud 3 (0)
Repubblica Ceca 1 (-1)
Sudafrica 1 (-2)

Girone B
Canada 4 (diff. reti +6)
Svizzera 4 (+3)
Bosnia-Erzegovina 1 (-3)
Qatar 1 (-6)

Girone C
Brasile 4 (diff. reti 3)
Marocco 4 (1)
Scozia 3 (0)
Haiti 0 (-4)

Girone D
Stati Uniti 6 (diff. reti +5)
Australia 3 (0)
Paraguay 3 (-2)
Turchia 0 (-3)

Girone E
Germania 6 (diff. reti +7)
Costa d'Avorio 3 (0)
Ecuador 0 (-1)
Curaçao 0 (-6)

Girone F
Olanda 4 (diff. reti +4)
Giappone 4 (+4)
Svezia 3 (0)
Tunisia 0 (-8)

Girone G
Egitto 4 (diff. reti +2)
Iran 2 (0)
Belgio 2 (0)
Nuova Zelanda 1 (-2)

Girone H
Spagna 4 (diff. reti +4)
Uruguay 2 (0)
Capo Verde 2 (0)
Arabia Saudita 1 (-4)

Girone I
Francia 6 (diff. reti +5)
Norvegia 6 (diff. reti +4)
Senegal 0 (-3)
Iraq 0 (-6)

Girone J
Argentina 6 (diff. reti +5)
Austria 3 (0)
Algeria 3 (-2)
Giordania 0 (-3)

Girone K
Colombia 6 (diff. reti +3)
Portogallo 4 (5)
RD Congo 1 (-1)
Uzbekistan 0 (-7)

Girone L
Inghilterra 4 (diff. reti +2)
Ghana 4 (+1)
Croazia 3 (-1)
Panama 0 (-2)

A cura di Maurizio De Santis
21:10

I risultati delle partite del giorno precedente

Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar sono attualmente in corso. Nella giornata di ieri la Croazia ha batttuto Panama 1-0, con lo stesso risultato la Colombia ha vinto contro il Congo.

A cura di Maurizio De Santis
21:00

Dove vedere Scozia-Brasile ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN

Scozia-Brasile inizia giovedì 25 giugno alle 00:00 ora italiana e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su DAZN. A occuparsi della telecronaca è Pierluigi Pardo.

A cura di Maurizio De Santis
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