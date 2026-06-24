Scozia-Brasile LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su DAZN: a che ora vedere la partita

La Scozia affronta il Brasile nella notte del 25 giugno ed è una sfida da dentro o fuori: la partita si gioca a partire dalle 24 ora italiana all'Hard Rock Stadium di Miami. La classifica del Gruppo C è tale da rendere il match del 3° turno molto delicato per gli anglosassoni che, a quota 3 punti, sono attardati rispetto alla Seleçao e al Marocco (entrambe a 4). Solo con una vittoria gli scozzesi possono essere certi di passare ai sedicesimi. Con un pareggio o una sconfitta tutto sarebbe rimandato alla combinazione dei risultati delle altre sfide per determinare le migliori terze piazzate, anche in base a un ipotetico arrivo a pari punti, e gli accoppiamenti in tabellone. Un pari, invece, può anche bastare ai sudamericani per qualificarsi. Alle 24 si gioca un altro incontro che interessa direttamente alla Scozia e al Brasile: è Marocco-Haiti, sempre a partire dalla mezzanotte.

Le gare non si potranno seguire in chiaro, ma solo su DAZN. Nella notte (a partire dalle 3) sono in palinsesto anche Sudafrica-Corea del Sud, Repubblica Ceca-Messico. Nella giornata di ieri vittorie per Croazia e Colombia.