MotoGP Jerez, oggi qualifiche e pole in diretta: FP3 in corso, orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Il programma completo del GP della Spagna del Motomondiale 2025, con la programmazione televisiva completa di sabato e domenica per MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Jerez sia su Sky che per la visione gratis in chiaro su TV8.

Sabato 26 aprile

08:40 – 09:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:25 – 09:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:10 – 10:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Domenica 27 aprile

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 14:05)

12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 15:20)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 17:05)