Marc Marquez immenso, vince la Sprint al GP Spagna: secondo Alex, terzo Bagnaia. Cade Quartararo

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez vince la Sprint Race di MotoGP in Spagna davanti a suo fratello Alex e Bagnaia che ha chiuso in terza posizione. Gara fin da subito combattuta e occhi puntati soprattutto su Marc Marquez che ha dato immediatamente del filo da torcere a Quartararo che aveva iniziato in pole la gara prima di crollare cadendo nella ghiaia proprio durante un tentativo di sorpasso dello spagnolo su di lui. Ha chiuso troppo la curva in frenata Quartararo che poi non è più riuscito a rialzare la moto. Bagnaia a quel punto torna ad essere terzo dopo aver perso inizialmente la posizione.

Marc Marquez a quel punto è padrone del proprio destino e guida la corsa lasciandosi dietro suo fratello Alex, sempre più convincente e sorprendente a bordo della sua moto del team Gresini, seguito dalla Ducati ufficiale di Bagnaia. La situazioni inizia ad essere abbastanza chiara fin da subito con Marc Marquez che prende il largo lasciando il vuoto dietro di sé. Il gap su Alex Marquez e Bagnaia è talmente enorme che la gara si chiude praticamente subito. Di fatto vince Marc lasciandosi suo fratello Alex alle sue spalle con Bagnaia terzo.

Bagnaia non ha spinto molto ma è consapevole di quanto accaduto in pista: "Dobbiamo lavorare e fare di più – ha spiegato nella classica intervista post gara -. I due fratelli Marquez stanno andando forte e noi dobbiamo lavorare per migliorare ancora". Per Marc Marquez si tratta della quinta vittoria consecutiva nella Sprint, eguaglia la sequenza record di Martin nel 2023 da Misano a Buriram.

L'ordine d'arrivo alla Sprint del GP Spagna

1 M. Marquez

2 A. Marquez +1.394

3 Bagnaia +2.594

4 Morbidelli +3.738

5 Aldeguer +5.101

6 Di Giannantonio +5.888

7 Viñales +6.891

8 Bezzecchi +7.860

9 Mir +8.622

10 Acosta +11.078

11 Binder +11.857

12 Ogura +12.197

13 Marini +13.968

14 Bastianini +16.268

15 Rins +16.997

16 Fernandez +17.804

17 A. Fernandez +18.676

18 A. Espargarò +19.361

19 Savadori +22.542

20 Chantra +23.895

Zarco ritirato

Miller ritirato

Quartararo ritirato