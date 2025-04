video suggerito

Lecce spiazzato dalla Lega dopo la morte del fisioterapista: contrari a sfidare l'Atalanta già domenica Il Lecce non si aspettava che la Lega Serie A potesse rinviare la sfida contro l'Atalanta dopo la morte del proprio fisioterapista in tempi così stretti. Club in disaccordo a giocare domenica. La squadra oggi non si allenerà.

A cura di Fabrizio Rinelli

La morte del fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita, ha sconvolto il mondo del calcio. Il decesso è avvenuto nella notte e nel bel mezzo del ritiro di Coccaglio della squadra salentina pronta ad affrontare l‘Atalanta di Gasperini. Un match che si sarebbe dovuto disputare oggi e che invece la Lega Serie A, dopo aver appreso la tragica notizia, ha rinviato a domenica 27 aprile, praticamente tre giorni dopo la tragedia. Una decisione che ha un po' spiazzato il club salentino che si aspettava un rinvio a data da destinarsi e non di certo in tempi così ristretti.

La Gazzetta dello Sport fa sapere infatti come il Lecce non abbia accolto favorevolmente la scelta dei vertici del calcio italiano di far giocare la partita domenica. La società del presidente Sticchi Damiani avrebbe preferito infatti aspettare l'autopsia sul corpo di Graziano Fiorita e chiaramente che venga celebrato prima il funerale. La scelta di scendere in campo così presto infatti sarebbe stata giudicata frettolosa da parte del Lecce. Una decisione che divide anche i tifosi e anche ex calciatori e bandiere del Lecce come Ernesto Chevanton: "È vergognoso".

Il Lecce ha annullato l'allenamento di oggi

Il Lecce ha fatto ritorno da Brescia, dove si trovava in ritiro per via dei risultati negativi accumulati nelle ultime uscite, dopo il rinvio della partita. Un momento decisamente buio per il club salentino e per tutti coloro i quali conoscevano il fisioterapista del club salentino. La squadra di fatto aveva in programma un allenamento nella giornata di oggi allo stadio Via del Mare ma ha preferito annullare la seduta. Di fatto la squadra e tutti i componenti del club sono rimasti sconvolti da quanto accaduto. Proprio Chevanton su Instagram si è sfogato.

Lo sfogo di Chevanton sul suo account Instagram.

Le parole di Chevanton su Instagram

"Mi dispiace tanto e lo ritengo vergognoso che la partita si debba giocare domenica…si possono dare spiegazioni, tutto quello che volete, che non ci sono giorni, che il calendario è stretto, ma non si deve giocare anzi dovrebbe essere rimandata la partita pure a Natale ma questa partita non si deve giocare nemmeno domenica…".

L'ex capitano e stella dei salentini prosegue: "Ma porca miseria, un po’ di umanità verso la società ma soprattutto verso i compagni, la sua famiglia. Come si fa a giocare già con il dolore della perdita di un compagno? E come si fa a giocare quando sai che ancora il tuo compagno il fratello non riposa in pace e non gli hai dato un ultimo saluto?". Al momento non ci sono ancora sviluppi sulla possibilità che la partita, riprogrammata a domenica, venga nuovamente rinviata in un'altra data.