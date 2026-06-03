Vlahovic-Juventus, sarà addio: non c’è l’accordo per il rinnovo, andrà via a parametro zero

Si chiude senza accordo la trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il prolungamento del contratto: il centravanti serbo lascerà i bianconeri alla scadenza naturale del 30 giugno, da svincolato.

Tra la Juventus e Dusan Vlahovic la separazione è ormai segnata. Il vertice andato in scena oggi alla Continassa non ha prodotto l'intesa necessaria per prolungare il contratto dell'attaccante serbo, e le parti hanno deciso di interrompere definitivamente i colloqui.

Salvo clamorosi colpi di scena, Vlahovic resterà in bianconero fino alla naturale scadenza dell'accordo, fissata al 30 giugno 2026, per poi lasciare Torino da svincolato.

Juventus-Vlahovic: niente rinnovo, addio a parametro zero

Il nodo principale resta quello economico: la richiesta avanzata dal giocatore è risultata più alta rispetto alla proposta del club bianconero, rendendo impossibile trovare un’intesa per il rinnovo.

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Dopo questo vertice non sono previsti nuovi appuntamenti tra le parti. La sensazione è che la separazione sia ormai definita: Vlahovic lascerà la Juventus a fine stagione, alla scadenza naturale del contratto. Nel frattempo l’attaccante si è comunque presentato oggi alla Continassa per proseguire le terapie e il lavoro individuale.

(in aggiornamento)